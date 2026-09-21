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Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна
Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна
Безработный ранее судимый 39-летний севастополец, будучи в нетрезвом состоянии, пытался выбросить мать из окна. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T09:43
2026-09-21T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Безработный ранее судимый 39-летний севастополец, будучи в нетрезвом состоянии, пытался выбросить мать из окна. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Вместе с ним в одной квартире проживала его 69-летняя мать, которая в очередной раз пыталась образумить выпившего сына.О случившемся женщина сообщила в правоохранительные органы. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в судПьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор судаНе хотел в психушку: в Алуште мужчина убил мать и бабушку
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Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна

В Севастополе пьяный мужчина пытался выбросить из окна свою мать - МВД

09:43 21.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Безработный ранее судимый 39-летний севастополец, будучи в нетрезвом состоянии, пытался выбросить мать из окна. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Вместе с ним в одной квартире проживала его 69-летняя мать, которая в очередной раз пыталась образумить выпившего сына.
"Сын воспринял ее претензии в штыки, и между родственниками вспыхнула ссора. В словесной перепалке дебошир начал угрожать матери расправой, после чего в порыве ярости он оттеснил ее к окну на балконе и предпринял попытку вытолкнуть наружу. К счастью, злоумышленник вовремя опомнился и отпустил женщину", – сообщили в полиции.
О случившемся женщина сообщила в правоохранительные органы. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
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