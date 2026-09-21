https://crimea.ria.ru/20260921/pyanyy-zhitel-sevastopolya-pytalsya-vybrosit-mat-iz-okna-1159554091.html

Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна

Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна

Безработный ранее судимый 39-летний севастополец, будучи в нетрезвом состоянии, пытался выбросить мать из окна. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T09:43

2026-09-21T09:43

2026-09-21T09:43

крым

новости крыма

полиция севастополя

правонарушения

уголовный кодекс

севастополь

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Безработный ранее судимый 39-летний севастополец, будучи в нетрезвом состоянии, пытался выбросить мать из окна. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Вместе с ним в одной квартире проживала его 69-летняя мать, которая в очередной раз пыталась образумить выпившего сына.О случившемся женщина сообщила в правоохранительные органы. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в судПьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор судаНе хотел в психушку: в Алуште мужчина убил мать и бабушку

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, полиция севастополя, правонарушения, уголовный кодекс, севастополь, новости севастополя