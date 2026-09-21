https://crimea.ria.ru/20260921/prezident-kirgizii-pozdravil-putina-s-uspeshnym-provedeniem-vyborov-1159576394.html

Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов

Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов

Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму России, сообщили в пресс-службе киргизского... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T21:07

2026-09-21T21:07

2026-09-21T21:07

россия

владимир путин (политик)

киргизия

садыр жапаров

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму России, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.Жапаров отметил, что Киргизия придает особое значение сложившемуся тесному взаимодействию между законодательными органами двух стран.Межпарламентские связи являются важной составляющей кыргызско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, добавил глава Киргизии.Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Также с успешным проведением выборов поздравил Путина и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), киргизия, садыр жапаров, выборы