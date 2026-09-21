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Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов
Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму России, сообщили в пресс-службе киргизского... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T21:07
2026-09-21T21:07
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садыр жапаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму России, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.Жапаров отметил, что Киргизия придает особое значение сложившемуся тесному взаимодействию между законодательными органами двух стран.Межпарламентские связи являются важной составляющей кыргызско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, добавил глава Киргизии.Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Также с успешным проведением выборов поздравил Путина и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), киргизия, садыр жапаров, выборы
Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов
Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму России, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.
"Убежден, что Государственная Дума нового созыва внесет весомый вклад в реализацию масштабных задач, стоящих перед Российской Федерацией, и дальнейшее поступательное развитие страны, осуществляемое под Вашим руководством", – говорится в поздравительной телеграмме.
Жапаров отметил, что Киргизия придает особое значение сложившемуся тесному взаимодействию между законодательными органами двух стран.
Межпарламентские связи являются важной составляющей кыргызско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, добавил глава Киргизии.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил
президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Также с успешным проведением выборов поздравил
Путина и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные
с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября.
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