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Помощник машиниста тепловоза из Крыма посмертно награжден орденом Мужества
Помощник машиниста тепловоза из Крыма посмертно награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Помощник машиниста тепловоза из Крыма посмертно награжден орденом Мужества
Сотрудник предприятия "Крымская железная дорога" Иван Шведов посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ президента России Владимира Путина... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T15:52
2026-09-21T15:52
2026-09-21T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Сотрудник предприятия "Крымская железная дорога" Иван Шведов посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовых документов.Помощник машиниста погиб и машинист получил ранения в июне из-за удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом МужестваВ Севастополе погибших сотрудников МЧС и охранника наградят посмертноГлавный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества
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новости крыма, крым, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, поезд, орден мужества, атаки всу
Помощник машиниста тепловоза из Крыма посмертно награжден орденом Мужества
Погибший в Крыму помощник машиниста тепловоза награжден орденом Мужества
15:52 21.09.2026 (обновлено: 15:54 21.09.2026)