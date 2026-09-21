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Помогать другому – это жизнь: как молодежь Крыма поддерживает пожилых людей - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Помогать другому – это жизнь: как молодежь Крыма поддерживает пожилых людей
Помогать другому – это жизнь: как молодежь Крыма поддерживает пожилых людей - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Помогать другому – это жизнь: как молодежь Крыма поддерживает пожилых людей
Молодежь Крыма активно вносит весомый вклад в реализацию социальной поддержки участников программы "Активное долголетие". О примерах того, как это происходит, в РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T06:48
2026-09-21T06:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Молодежь Крыма активно вносит весомый вклад в реализацию социальной поддержки участников программы "Активное долголетие". О примерах того, как это происходит, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член совета при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, представитель Народного фронта Полина Цветкова."Я увидела, как крымская молодежь, как ребята хотят поддерживать людей "серебряного возраста", пенсионеров. Они готовы тратить свое время, чтобы подарить свое тепло людям, которые в нем нуждаются. Потому что, помимо всего прочего, пожилым людям нужен порой просто приятный собеседник, внимание, поддержка", - отметила она.В рамках визита в Крым, рассказала представитель Народного фронта, также состоялась ее поездка в Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ялты."Я глубоко восхищаюсь и преклоняюсь перед людьми, которые занимаются именно помощью пенсионерам, потому что там нужна разная помощь. Есть вариант просто провести время, попить чаю, принести продукты. А другой момент, и еще очень большой пласт работы — это уход. Уход на дому, для маломобильных и для инвалидов, в том числе и молодежь тоже попадает в эту категорию. И это такое серьезное служение, требующее определенного какого-то отношения", - подчеркнула собеседница.Полина Цветкова поделилась одним из случаев, когда при очередном выезде на дом к подопечному, она познакомилась с крымчанкой, юной девушкой-волонтером."В 20 лет девушка приняла такое серьезное осознанное решение. Я ее спросила: "Варя, а почему ты помогаешь? Можно же по-разному помогать". Она сказала, что много лет до этого работала волонтером. "Животным помогаю, людям. Ну и вообще помогать другому — это жизнь". Вот такой простой ответ настоящего человека", - поделилась она.Девочка пять дней в неделю после учебы и основных задач приезжает к подопечным вместе со своей мамой. У них в семье сложилась некая династия людей, которые помогают и ухаживают за лежачими пожилыми людьми, пояснила Полина Цветкова.Спикер также добавила, что, помощь нуждающимся оказывается в Крыму и в сложные времена."2 500 социальных работников трудятся по всей Республике Крым. И ни один человек не бросил служения, потому что сказал: "А как же мои бабулечки, мои дедушки без меня?" Это, конечно, потрясающе. Вот действительно, пример, что значит быть человеком!", - считает она.Центр принимает звонки от всех граждан, нуждающихся в помощи, дополнила Полина Цветкова."Если кто позвонит и нужна будет помощь, ведь там есть и онкологические больные, у которых даже, может быть, статуса нет. Вообще все получают помощь, никому не отказывают, хотя это и дополнительная нагрузка на людей. Я считаю, о таких примерах нужно говорить, эти примеры нужно тиражировать, их нужно показывать", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетияТанцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь"Старость в радость": что делает Крым для комфорта пенсионеров
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, волонтеры, волонтеры крыма, новости крыма, общество
Помогать другому – это жизнь: как молодежь Крыма поддерживает пожилых людей

В Крыму социальную поддержку пожилым людям оказывают волонтеры и молодежь

06:48 21.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожилой мужчина читает газету
Пожилой мужчина читает газету - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Молодежь Крыма активно вносит весомый вклад в реализацию социальной поддержки участников программы "Активное долголетие". О примерах того, как это происходит, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член совета при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, представитель Народного фронта Полина Цветкова.
"Я увидела, как крымская молодежь, как ребята хотят поддерживать людей "серебряного возраста", пенсионеров. Они готовы тратить свое время, чтобы подарить свое тепло людям, которые в нем нуждаются. Потому что, помимо всего прочего, пожилым людям нужен порой просто приятный собеседник, внимание, поддержка", - отметила она.
В рамках визита в Крым, рассказала представитель Народного фронта, также состоялась ее поездка в Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ялты.
"Я глубоко восхищаюсь и преклоняюсь перед людьми, которые занимаются именно помощью пенсионерам, потому что там нужна разная помощь. Есть вариант просто провести время, попить чаю, принести продукты. А другой момент, и еще очень большой пласт работы — это уход. Уход на дому, для маломобильных и для инвалидов, в том числе и молодежь тоже попадает в эту категорию. И это такое серьезное служение, требующее определенного какого-то отношения", - подчеркнула собеседница.
Полина Цветкова поделилась одним из случаев, когда при очередном выезде на дом к подопечному, она познакомилась с крымчанкой, юной девушкой-волонтером.
"В 20 лет девушка приняла такое серьезное осознанное решение. Я ее спросила: "Варя, а почему ты помогаешь? Можно же по-разному помогать". Она сказала, что много лет до этого работала волонтером. "Животным помогаю, людям. Ну и вообще помогать другому — это жизнь". Вот такой простой ответ настоящего человека", - поделилась она.
Девочка пять дней в неделю после учебы и основных задач приезжает к подопечным вместе со своей мамой. У них в семье сложилась некая династия людей, которые помогают и ухаживают за лежачими пожилыми людьми, пояснила Полина Цветкова.
Спикер также добавила, что, помощь нуждающимся оказывается в Крыму и в сложные времена.
"2 500 социальных работников трудятся по всей Республике Крым. И ни один человек не бросил служения, потому что сказал: "А как же мои бабулечки, мои дедушки без меня?" Это, конечно, потрясающе. Вот действительно, пример, что значит быть человеком!", - считает она.
Центр принимает звонки от всех граждан, нуждающихся в помощи, дополнила Полина Цветкова.
"Если кто позвонит и нужна будет помощь, ведь там есть и онкологические больные, у которых даже, может быть, статуса нет. Вообще все получают помощь, никому не отказывают, хотя это и дополнительная нагрузка на людей. Я считаю, о таких примерах нужно говорить, эти примеры нужно тиражировать, их нужно показывать", - заключила она.
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