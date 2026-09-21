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Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сохранится умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков, лишь в... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T00:01
2026-09-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сохранится умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24...26.Тепло будет и на побережье, но временами пройдет дождь с грозой. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 16...20, днем воздух прогреется до +26.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма
Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 21.09.2026
 
Феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сохранится умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с; днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на южном и восточном побережье до +21; днем +24…27, в горах +17…22", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24...26.
Тепло будет и на побережье, но временами пройдет дождь с грозой. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 16...20, днем воздух прогреется до +26.
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
22:49Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов
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22:32В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков
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21:55Попытка Киева сорвать выборы в России и атака на Подмосквовье: главное за день
21:43Зеленский заявил о разговоре с Трампом и их будущей встрече в Нью-Йорке
21:2974 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
21:20ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
21:18В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
21:09Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
21:01Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник
20:56Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
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20:37Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
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