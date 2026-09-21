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Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сохранится умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков, лишь в... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T00:01

2026-09-21T00:01

2026-09-21T00:01

погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, сохранится умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24...26.Тепло будет и на побережье, но временами пройдет дождь с грозой. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 16...20, днем воздух прогреется до +26.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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