https://crimea.ria.ru/20260921/pod-samaroy-u-avtobusa-vzorvalos-koleso-i-on-vletel-v-ograzhdenie--postradali-16-chelovek-1159574187.html
Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек
Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек
В Самарской области во время движения у автобуса с пассажирами взорвалось колесо, после чего автобус вылетел на встречную полосу, влетел в ограждение и... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T19:04
2026-09-21T19:04
2026-09-21T19:04
самарская область
новости
автобус
происшествия
дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/15/1159574320_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_59d97a2793c1b74269a532a7ae3b0a2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Самарской области во время движения у автобуса с пассажирами взорвалось колесо, после чего автобус вылетел на встречную полосу, влетел в ограждение и перевернулся. Об этом сообщили в региональном МВД. По данным РИА Новости, пострадали 16 человек.Из-за отрыва колеса автобус выехал на встречную полосу, где наехал на металлическое заграждение и перевернулся. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.В ДТП с опрокинувшейся маршруткой в Самарской области, у которой взорвалось колесо, пострадали 16 человек, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.Ранее, в Краснодарском крае, на трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом. Не справившись с управлением, водитель легкового авто вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушкаНа Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТПГазопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой
самарская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/15/1159574320_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_1a0475f58d06c9c89880500e1a7a4a19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, новости, автобус, происшествия, дтп
Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек
16 человек пострадали после взрыва колеса и опрокидывания автобуса в Самарской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Самарской области во время движения у автобуса с пассажирами взорвалось колесо, после чего автобус вылетел на встречную полосу, влетел в ограждение и перевернулся. Об этом сообщили в региональном МВД. По данным РИА Новости, пострадали 16 человек.
"По предварительным данным, 21 сентября примерно в 18:15 во время движения на 967 км автодороги М-5 "Урал" со стороны Тольятти в направлении Сызрани у автомобиля марки Peugeot, следующего по маршруту 137 (Тольятти – Жигулевск) в пути следования взорвалось колесо", – рассказали в МВД.
Из-за отрыва колеса автобус выехал на встречную полосу, где наехал на металлическое заграждение и перевернулся. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
В ДТП с опрокинувшейся маршруткой в Самарской области, у которой взорвалось колесо, пострадали 16 человек, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
"По предварительной информации, пострадали 16 человек. Их состояние оценивается средней степени тяжести и удовлетворительное. В настоящий момент медицинские службы продолжают оказывать медицинскую помощь. Ситуация на контроле министерства здравоохранения", – сообщили агентству в пресс-службе.
Ранее, в Краснодарском крае, на трассе М-4 "Дон" двое человек погибли
в ДТП с автобусом. Не справившись с управлением, водитель легкового авто вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: