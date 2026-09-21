https://crimea.ria.ru/20260921/pod-samaroy-u-avtobusa-vzorvalos-koleso-i-on-vletel-v-ograzhdenie--postradali-16-chelovek-1159574187.html

Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек

Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек

В Самарской области во время движения у автобуса с пассажирами взорвалось колесо, после чего автобус вылетел на встречную полосу, влетел в ограждение и... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T19:04

2026-09-21T19:04

2026-09-21T19:04

самарская область

новости

автобус

происшествия

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Самарской области во время движения у автобуса с пассажирами взорвалось колесо, после чего автобус вылетел на встречную полосу, влетел в ограждение и перевернулся. Об этом сообщили в региональном МВД. По данным РИА Новости, пострадали 16 человек.Из-за отрыва колеса автобус выехал на встречную полосу, где наехал на металлическое заграждение и перевернулся. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.В ДТП с опрокинувшейся маршруткой в Самарской области, у которой взорвалось колесо, пострадали 16 человек, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.Ранее, в Краснодарском крае, на трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом. Не справившись с управлением, водитель легкового авто вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушкаНа Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТПГазопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой

самарская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, новости, автобус, происшествия, дтп