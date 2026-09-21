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Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек
Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек
В Самарской области во время движения у автобуса с пассажирами взорвалось колесо, после чего автобус вылетел на встречную полосу, влетел в ограждение и... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T19:04
2026-09-21T19:04
самарская область
новости
автобус
происшествия
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Самарской области во время движения у автобуса с пассажирами взорвалось колесо, после чего автобус вылетел на встречную полосу, влетел в ограждение и перевернулся. Об этом сообщили в региональном МВД. По данным РИА Новости, пострадали 16 человек.Из-за отрыва колеса автобус выехал на встречную полосу, где наехал на металлическое заграждение и перевернулся. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.В ДТП с опрокинувшейся маршруткой в Самарской области, у которой взорвалось колесо, пострадали 16 человек, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.Ранее, в Краснодарском крае, на трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом. Не справившись с управлением, водитель легкового авто вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушкаНа Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТПГазопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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самарская область, новости, автобус, происшествия, дтп
Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек

16 человек пострадали после взрыва колеса и опрокидывания автобуса в Самарской области

19:04 21.09.2026
 
© МВД Самарской областиДТП в Самарской области
ДТП в Самарской области
© МВД Самарской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Самарской области во время движения у автобуса с пассажирами взорвалось колесо, после чего автобус вылетел на встречную полосу, влетел в ограждение и перевернулся. Об этом сообщили в региональном МВД. По данным РИА Новости, пострадали 16 человек.
"По предварительным данным, 21 сентября примерно в 18:15 во время движения на 967 км автодороги М-5 "Урал" со стороны Тольятти в направлении Сызрани у автомобиля марки Peugeot, следующего по маршруту 137 (Тольятти – Жигулевск) в пути следования взорвалось колесо", – рассказали в МВД.
Из-за отрыва колеса автобус выехал на встречную полосу, где наехал на металлическое заграждение и перевернулся. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
В ДТП с опрокинувшейся маршруткой в Самарской области, у которой взорвалось колесо, пострадали 16 человек, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
"По предварительной информации, пострадали 16 человек. Их состояние оценивается средней степени тяжести и удовлетворительное. В настоящий момент медицинские службы продолжают оказывать медицинскую помощь. Ситуация на контроле министерства здравоохранения", – сообщили агентству в пресс-службе.
Ранее, в Краснодарском крае, на трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом. Не справившись с управлением, водитель легкового авто вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
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