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Почти восемь тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита
Почти восемь тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Почти восемь тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита
Почти 8000 человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в Крыму и Севастополе в 2026 году. В крымские и севастопольские медицинские организации... РИА Новости Крым, 21.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Почти 8000 человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в Крыму и Севастополе в 2026 году. В крымские и севастопольские медицинские организации после укуса клещей обратились меньше людей, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.В ведомстве отметили, что против клещевого энцефалита в обязательном порядке должны прививаться граждане, наиболее подверженные риску инфицирования: работники, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егеря, лесники. Показана вакцинация и тем, кто часто выезжает на природу."С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 57 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 50 случаев", – добавили в управлении.Результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 6,2% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,4%, добавили в Роспотребнадзоре.Ранее Роспотребнадзор предупредил о начале второго пика активности клещей на территории России. Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человекВ Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, роспотребнадзор, клещи, энцефалит
Почти восемь тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита
Почти 8000 жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Почти 8000 человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в Крыму и Севастополе в 2026 году. В крымские и севастопольские медицинские организации после укуса клещей обратились меньше людей, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"С начала 2026 года привиты и ревакцинированы против клещевого вирусного энцефалита 7910 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 428 человек", – рассказали в управлении.
В ведомстве отметили, что против клещевого энцефалита в обязательном порядке должны прививаться граждане, наиболее подверженные риску инфицирования: работники, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егеря, лесники. Показана вакцинация и тем, кто часто выезжает на природу.
"С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 57 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 50 случаев", – добавили в управлении.
Результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 6,2% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,4%, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее Роспотребнадзор предупредил
о начале второго пика активности клещей на территории России. Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков.
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