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Почти восемь тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита

Почти восемь тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Почти восемь тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита

Почти 8000 человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в Крыму и Севастополе в 2026 году. В крымские и севастопольские медицинские организации... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T22:21

2026-09-21T22:21

2026-09-21T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Почти 8000 человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в Крыму и Севастополе в 2026 году. В крымские и севастопольские медицинские организации после укуса клещей обратились меньше людей, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.В ведомстве отметили, что против клещевого энцефалита в обязательном порядке должны прививаться граждане, наиболее подверженные риску инфицирования: работники, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егеря, лесники. Показана вакцинация и тем, кто часто выезжает на природу."С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 57 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 50 случаев", – добавили в управлении.Результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 6,2% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,4%, добавили в Роспотребнадзоре.Ранее Роспотребнадзор предупредил о начале второго пика активности клещей на территории России. Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человекВ Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту

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