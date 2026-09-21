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Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентября
Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентября
Три населенных пункта Красногвардейского района Крыма останутся без света в среду, 23 сентября. Об этом сообщил глава администрации региона Василий Грабован в... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T19:37
2026-09-21T19:37
красногвардейский район
новости крыма
василий грабован
электроэнергия
электросети крыма
электричество
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Красногвардейского района Крыма останутся без света в среду, 23 сентября. Об этом сообщил глава администрации региона Василий Грабован в своем канале в МАКС.По информации руководителя районной администрации, в указанный период бригады РЭС будут проводить необходимые работы.Ранее сообщалось, что энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, продолжают действовать ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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красногвардейский район, новости крыма, василий грабован, электроэнергия, электросети крыма, электричество, отключение электроэнергии
Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентября

В Крыму частично обесточат на весь день Красногвардейский район полуострова 23 сентября

19:37 21.09.2026
 
© КрымэнергоЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Красногвардейского района Крыма останутся без света в среду, 23 сентября. Об этом сообщил глава администрации региона Василий Грабован в своем канале в МАКС.

"Отключение электроэнергии 23 сентября с 09:00 до 17:00 в населенных пунктах Красногвардейское, Видное, Ближнее", – проинформировал глава района.

По информации руководителя районной администрации, в указанный период бригады РЭС будут проводить необходимые работы.
Ранее сообщалось, что энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, продолжают действовать ограничения электроснабжения.
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Красногвардейский районНовости КрымаВасилий ГрабованЭлектроэнергияЭлектросети КрымаЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
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