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Обработано 100% протоколов: кто победил на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Обработано 100% протоколов: кто победил на выборах в Севастополе
Обработано 100% протоколов: кто победил на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Обработано 100% протоколов: кто победил на выборах в Севастополе
В Севастополе обработали 100% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Итоговая явка избирателей в... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T14:43
2026-09-21T14:43
севастополь
новости севастополя
выборы-2026
общество
севастопольская городская избирательная комиссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе обработали 100% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Итоговая явка избирателей в городе составила 63,44%. Об этом сообщила Севастопольская городская избирательная комиссия в своем канале в МАКС.По итогам обработки протоколов партия "Единая Россия" набрала 134 270 голосов избирателей Севастополя (58,49%), "Новые люди" - 26 065 голосов (11,35%), КПРФ - 24 806 голосов (10,81%). На четвертом месте оказалась ЛДПР с 16 881 голосом (7,354%), на пятом – "Справедливая Россия" с 16 869 голосами (7,349%). Остальные партии набрали менее 2% голосов избирателей в Севастополе."Явка на выборах по одномандатному избирательному округу город Севастополь — Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219 составила 61,70 %. Проголосовало 223 657 избирателей", – говорится в сообщении Севгоризбиркома.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве ГосдумыНа выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателейБолее 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД
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севастополь, новости севастополя, выборы-2026, общество, севастопольская городская избирательная комиссия
Обработано 100% протоколов: кто победил на выборах в Севастополе

В Севастополе обработали все 100% протоколов участковых избирательных комиссий

14:43 21.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе обработали 100% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Итоговая явка избирателей в городе составила 63,44%. Об этом сообщила Севастопольская городская избирательная комиссия в своем канале в МАКС.
"Обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Копии протоколов выданы всем наблюдателям, присутствующим на участках. Явка на выборах по федеральному избирательному округу составила 63,44%. Проголосовали 229 964 избирателя", – говорится в сообщении.
По итогам обработки протоколов партия "Единая Россия" набрала 134 270 голосов избирателей Севастополя (58,49%), "Новые люди" - 26 065 голосов (11,35%), КПРФ - 24 806 голосов (10,81%). На четвертом месте оказалась ЛДПР с 16 881 голосом (7,354%), на пятом – "Справедливая Россия" с 16 869 голосами (7,349%). Остальные партии набрали менее 2% голосов избирателей в Севастополе.
"Явка на выборах по одномандатному избирательному округу город Севастополь — Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219 составила 61,70 %. Проголосовало 223 657 избирателей", – говорится в сообщении Севгоризбиркома.
Больше всех голосов набрала кандидат от "Единой России" Татьяна Лобач (61,22%). На втором месте оказался представитель КПРФ Владимир Браковенко (11,95%), на третьем – кандидат от ЛДПР Артем Гордиенко (9,05%).
В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия".
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