https://crimea.ria.ru/20260921/obrabotano-100-protokolov-kto-pobedil-na-vyborakh-v-sevastopole-1159564180.html

Обработано 100% протоколов: кто победил на выборах в Севастополе

Обработано 100% протоколов: кто победил на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Обработано 100% протоколов: кто победил на выборах в Севастополе

В Севастополе обработали 100% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Итоговая явка избирателей в... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T14:43

2026-09-21T14:43

2026-09-21T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе обработали 100% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Итоговая явка избирателей в городе составила 63,44%. Об этом сообщила Севастопольская городская избирательная комиссия в своем канале в МАКС.По итогам обработки протоколов партия "Единая Россия" набрала 134 270 голосов избирателей Севастополя (58,49%), "Новые люди" - 26 065 голосов (11,35%), КПРФ - 24 806 голосов (10,81%). На четвертом месте оказалась ЛДПР с 16 881 голосом (7,354%), на пятом – "Справедливая Россия" с 16 869 голосами (7,349%). Остальные партии набрали менее 2% голосов избирателей в Севастополе."Явка на выборах по одномандатному избирательному округу город Севастополь — Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219 составила 61,70 %. Проголосовало 223 657 избирателей", – говорится в сообщении Севгоризбиркома.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве ГосдумыНа выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателейБолее 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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