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Новости Крыма – что произошло в ночь на 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Новости Крыма – что произошло в ночь на 21 сентября
Новости Крыма – что произошло в ночь на 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Новости Крыма – что произошло в ночь на 21 сентября
В Крыму в ночь на понедельник, 21 сентября, объявляли авиационную опасность, Крымский мост закрывали для движения. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T06:08
2026-09-21T06:08
новости крыма
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крым
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крымский мост
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник, 21 сентября, объявляли авиационную опасность, Крымский мост закрывали для движения.Авиационная опасность была объявлена в Республике Крым около пяти часов утра и снята в 5.52. Об этом сообщали в канале оперативного информирования ГУ МЧС по РК*.Одновременно с этим перекрыли движение по Крымскому мосту. Находящихся в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Открыли движение в 5.50. По состоянию на 6 утра в очереди перед пунктами досмотра в Керчи стоят 50 машин, со стороны Кубани очереди нет.В Севастополе ночь прошла спокойно, без воздушных тревог. Морской транспорт работает штатно.Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в горах Крыма, в центральных районах ожидается 20, 21 и 22 сентября. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Введены ограничения на посещение лесов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма – что произошло в ночь на 21 сентября

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября

06:08 21.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник, 21 сентября, объявляли авиационную опасность, Крымский мост закрывали для движения.
Авиационная опасность была объявлена в Республике Крым около пяти часов утра и снята в 5.52. Об этом сообщали в канале оперативного информирования ГУ МЧС по РК*.
Одновременно с этим перекрыли движение по Крымскому мосту. Находящихся в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Открыли движение в 5.50. По состоянию на 6 утра в очереди перед пунктами досмотра в Керчи стоят 50 машин, со стороны Кубани очереди нет.
В Севастополе ночь прошла спокойно, без воздушных тревог. Морской транспорт работает штатно.
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в горах Крыма, в центральных районах ожидается 20, 21 и 22 сентября. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Введены ограничения на посещение лесов.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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