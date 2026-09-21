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Новости Крыма – что произошло в ночь на 21 сентября

Новости Крыма – что произошло в ночь на 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Новости Крыма – что произошло в ночь на 21 сентября

В Крыму в ночь на понедельник, 21 сентября, объявляли авиационную опасность, Крымский мост закрывали для движения. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T06:08

2026-09-21T06:08

2026-09-21T06:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник, 21 сентября, объявляли авиационную опасность, Крымский мост закрывали для движения.Авиационная опасность была объявлена в Республике Крым около пяти часов утра и снята в 5.52. Об этом сообщали в канале оперативного информирования ГУ МЧС по РК*.Одновременно с этим перекрыли движение по Крымскому мосту. Находящихся в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Открыли движение в 5.50. По состоянию на 6 утра в очереди перед пунктами досмотра в Керчи стоят 50 машин, со стороны Кубани очереди нет.В Севастополе ночь прошла спокойно, без воздушных тревог. Морской транспорт работает штатно.Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в горах Крыма, в центральных районах ожидается 20, 21 и 22 сентября. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Введены ограничения на посещение лесов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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