https://crimea.ria.ru/20260921/na-zapade-eto-nevozmozhno-razvitie-kryma-otsenil-obschestvennik-iz-evropy-1159521379.html

На Западе это невозможно: общественник из Европы о развитии Крыма

На Западе это невозможно: общественник из Европы о развитии Крыма - РИА Новости Крым, 21.09.2026

На Западе это невозможно: общественник из Европы о развитии Крыма

Крым поражает тем, как быстро развивается он все годы в составе РФ, впечатляет все – от масштабов строек до рекордных сроков их реализации. На Западе такое... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T06:35

2026-09-21T06:35

2026-09-21T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Крым поражает тем, как быстро развивается он все годы в составе РФ, впечатляет все – от масштабов строек до рекордных сроков их реализации. На Западе такое невозможно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил финский военкор, общественник и журналист Кости Хейсканен, отметив что этому сопутствует сегодня немало проблем, которые преодолеваются благодаря помощи России и сильному духу крымчан.По словам Хейсканена, ему есть с чем сравнить. Помнится, каким был Крым 22 года назад, еще в составе Украины, когда он прилетел сюда на самолете чартерным рейсом из Хельсинки в Симферополь в составе делегации из 250 человек, среди которых были общественники, журналисты и политические обозреватели.Он отметил, что потрясающим является и то, что сегодня те люди, которые были вместе с ним в Крыму в начале 2000-х, не верят его фотографиям и снятому на полуострове видео, считая, что такие изменения здесь невозможны за столь короткий срок, а значит, эти кадры сделаны с помощью искусственного интеллекта."Я стал делать посты из Ялты, Алушты, и они говорят, что все это фейк, что это искусственный интеллект наложил твое лицо. Я говорю, я вам уже десять видео прислал. Ну какой вообще маразм, а?" – поделился Хейсканен.Не меньшим маразмом назвала он и те слухи, которые распускаются на Украине в западных СМИ о Крыме."Я не видел такого, о чем пишут, что тут чуть ли все не хотят менять рубли на гривну менять. Наоборот, очень сильное этому всему маразму противостояние", – сказал Хейсканен.При этом у Крыма огромный туристический потенциал, который еще не использован, подчеркнул он."Понятно, что в связи с этими всеми террористическими актами кто-то испугался, но все равно люди едут, и очень много... И люди здесь очень замечательные, молодежь чисто одетая. Вот детки 1 сентября пошли в школу. Все красивые, нарядные", – отметил Хейсканен.Крым продолжает развиваться, несмотря на все старания Украины и поддерживающего ее Запада сделать ему пакости, в частности блокаду, которой в итоге не вышло, добавил он."Люди, конечно, переживают тяжелые времена в некоторых населенных пунктах, потому что проблемы с электроэнергией, и с интернетом тоже, и у меня были проблемы. Но, знаете, я на Донбасс езжу с 2023 года, и там умываешься кружкой воды, и нет интернета, и света, а когда освобождали Авдеевку, люди жили в подвалах по полгода и без воды и туалета. Поэтому такие вот проблемы, как тут, для меня не проблемы", – сказал Хейсканен.Не проблемой, по словам Хейсканена, было, в частности, и то, что приехать в Крым ему довелось по железнодорожному пути – из Ростова на поезде до Керчи, а потом пришлось пересаживаться на автобус."Да, какие-то неудобства есть. Но мы живем во времена, когда российские города бомбят. ВСУ бьют по инфраструктуре. Но они хотели каких-то путчей, хотели встряхнуть людей, а люди совершенно спокойно к этому отнеслись. Сильный дух у крымчан", – заключил он.Ранее Хейсканена поделился мнением о том, что Крым является примером стойкости и верности России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист О Крыме без цензуры: зарубежные журналисты обещают рассказать все, как есть

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кости хейсканен, россия, политика, мнения, общество