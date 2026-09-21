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На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей
На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей - РИА Новости Крым, 21.09.2026
На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей
Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России. Об этом заявила председатель... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.Председатель ЦИК отметила, что это заслуга не только участников избирательной кампании и организаторов выборов, но в первую очередь самих избирателей, которые пришли на участки, несмотря на внешнее давление на Россию, информационные и психологические атаки, налеты беспилотников и убийства мирных граждан. Явка на дистанционном голосовании составила 90,88%, таким способом проголосовали 3,65 миллиона россиян, добавила Памфилова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95% В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
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На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей
Явка на выборах в Госдуму РФ стала рекордной и составила более 59% - Памфилова
11:12 21.09.2026 (обновлено: 11:36 21.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Сейчас явка уже превысила 59%. Рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня", - сказала Памфилова.
Председатель ЦИК отметила, что это заслуга не только участников избирательной кампании и организаторов выборов, но в первую очередь самих избирателей, которые пришли на участки, несмотря на внешнее давление на Россию, информационные и психологические атаки, налеты беспилотников и убийства мирных граждан.
"Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества и понимание того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах", - подчеркнула глава Центризбиркома.
Явка на дистанционном голосовании составила 90,88%, таким способом проголосовали 3,65 миллиона россиян, добавила Памфилова.
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