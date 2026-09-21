https://crimea.ria.ru/20260921/na-vyborakh-v-gosdumu-zafiksirovana-rekordnaya-yavka-izbirateley-1159556613.html

На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей

На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей - РИА Новости Крым, 21.09.2026

На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей

Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России. Об этом заявила председатель... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T11:12

2026-09-21T11:12

2026-09-21T11:36

россия

выборы

выборы-2026

элла памфилова

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494586_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_538a7bdae7b6c72b6a4445e61c61b76e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.Председатель ЦИК отметила, что это заслуга не только участников избирательной кампании и организаторов выборов, но в первую очередь самих избирателей, которые пришли на участки, несмотря на внешнее давление на Россию, информационные и психологические атаки, налеты беспилотников и убийства мирных граждан. Явка на дистанционном голосовании составила 90,88%, таким способом проголосовали 3,65 миллиона россиян, добавила Памфилова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95% В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выборы, выборы-2026, элла памфилова, новости