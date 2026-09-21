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На ремонт корпуса симферопольской гимназии №1 выделили еще 20 млн рублей

На ремонт корпуса симферопольской гимназии №1 выделили еще 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.09.2026

На ремонт корпуса симферопольской гимназии №1 выделили еще 20 млн рублей

На реставрацию и ремонт фасада гимназии №1 Симферополя выделили дополнительные средства - более 20 миллионов рублей. Предполагается, что работы будут завершены... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T11:55

2026-09-21T11:55

2026-09-21T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На реставрацию и ремонт фасада гимназии №1 Симферополя выделили дополнительные средства - более 20 миллионов рублей. Предполагается, что работы будут завершены до октября 2027 года. Соответствующее распоряжение главы Республики Крым размещено на официальном сайте регионального правительства.Уточняется, что цена контракта составляет 20,828 миллиона рублей. Предельный срок, на который заключается контракт, – 1 октября 2027 года. Заказчиком работ выступает МКУ Департамент капстроительства администрации Симферополя.С 2025 года в корпусе гимназии ведется реконструкция с усилением и частичной заменой конструкций. В июне 2025 года стало известно, что подрядчик реставрации допустил нарушение порядка проведения работ на объекте.В этом году ученики продолжили обучение в другом здании гимназии в две смены. Корпус, в котором ведутся работы, остается закрытым.Согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова от 16 апреля 2025 года на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы фасада было направлено 42 миллиона рублей. Завершить работы должны были до 1 июля 2026 года.Старейшая гимназия Симферополя была образована еще в 1812 году. В двухэтажное здание на ул. Екатерининской она переехала в 1841 году. В годы Крымской войны гимназия была закрыта, в ее здании разместили военный госпиталь, в котором работал выдающийся хирург Николай Пирогов.В здании в разные годы работали и учились этнограф Евгений Марков, караимский ученый-просветитель Илья Казас, химик Дмитрий Менделеев, писатель и лексикограф Владимир Даль, "отец атомной бомбы" Игорь Курчатов, основоположник армянской классической музыки Александр Спендиаров, художник-маринист Иван Айвазовский, крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский и многие другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, крым, реставрация, школа, культурное наследие