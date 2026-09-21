https://crimea.ria.ru/20260921/na-gazifikatsiyu-lgotnikov-v-56-regionakh-vydelyat-12-mlrd-rubley-1159569273.html

На газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублей

На газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.09.2026

На газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублей

В России дополнительно направят 1,2 миллиарда рублей на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям. Об этом сообщило правительство России в... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T16:37

2026-09-21T16:37

2026-09-21T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В России дополнительно направят 1,2 миллиарда рублей на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям. Об этом сообщило правительство России в своем канале в МАКС.Уточняется, что речь идет о многодетных семьях, участниках специальной военной операции и их близких, инвалидах I группы, людях с невысокими доходами, а также тех, кто ухаживает за детьми с ограничениями по здоровью.Ранее президент России Владимир Путин поддержал выделение 1,2 млрд субсидии льготникам на покупку газового оборудования. Также дополнительные средства будут направлены на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФВ России сельские Дома культуры подключат к газуПрезидент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бесплатная газификация в россии, правительство россии, новости, газ, газоснабжение