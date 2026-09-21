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На газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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На газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублей
На газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.09.2026
На газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублей
В России дополнительно направят 1,2 миллиарда рублей на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям. Об этом сообщило правительство России в... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В России дополнительно направят 1,2 миллиарда рублей на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям. Об этом сообщило правительство России в своем канале в МАКС.Уточняется, что речь идет о многодетных семьях, участниках специальной военной операции и их близких, инвалидах I группы, людях с невысокими доходами, а также тех, кто ухаживает за детьми с ограничениями по здоровью.Ранее президент России Владимир Путин поддержал выделение 1,2 млрд субсидии льготникам на покупку газового оборудования. Также дополнительные средства будут направлены на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФВ России сельские Дома культуры подключат к газуПрезидент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов
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россия, бесплатная газификация в россии, правительство россии, новости, газ, газоснабжение
На газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублей

Льготникам в 56 регионах России направят 1,2 млрд рублей на подключение к газовым сетям

16:37 21.09.2026
 
© КрымгазсетиСотрудник предприятия "Крымгазсети"
Сотрудник предприятия Крымгазсети
© Крымгазсети
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В России дополнительно направят 1,2 миллиарда рублей на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям. Об этом сообщило правительство России в своем канале в МАКС.

"На подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям будет дополнительно направлено 1,2 млрд рублей... Выделенные средства позволят в текущем году подключить к сетям и обеспечить необходимым оборудованием более 13 тысяч семей в 56 регионах", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о многодетных семьях, участниках специальной военной операции и их близких, инвалидах I группы, людях с невысокими доходами, а также тех, кто ухаживает за детьми с ограничениями по здоровью.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал выделение 1,2 млрд субсидии льготникам на покупку газового оборудования. Также дополнительные средства будут направлены на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям.
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