https://crimea.ria.ru/20260921/lukashenko-pozdravil-putina-s-uspeshnym-provedeniem-edinogo-dnya-golosovaniya-1159573387.html
Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T18:48
2026-09-21T18:48
2026-09-21T18:48
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
владимир путин (политик)
выборы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144931258_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_08c16bacb5b78baca301e64fc5373c09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом Белорусскому телеграфному агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Лукашенко отметил, что итоги выборов убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному Владимиром Путиным курсу на стабильное развитие России – уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству.Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России.На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто победил на выборах губернаторов в восьми регионах РФОбработано 100% протоколов: кто победил на выборах в СевастополеБолее 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД
белоруссия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144931258_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_26eaef8e4f19fd2edde58d9fae96074b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин (политик), выборы
Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением Единого дня голосования – БЕЛТА