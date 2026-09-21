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Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T18:48
2026-09-21T18:48
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
владимир путин (политик)
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом Белорусскому телеграфному агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Лукашенко отметил, что итоги выборов убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному Владимиром Путиным курсу на стабильное развитие России – уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству.Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России.На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто победил на выборах губернаторов в восьми регионах РФОбработано 100% протоколов: кто победил на выборах в СевастополеБолее 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин (политик), выборы
Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением Единого дня голосования – БЕЛТА

18:48 21.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом Белорусскому телеграфному агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией "Единая Россия" конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество", – говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил, что итоги выборов убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному Владимиром Путиным курсу на стабильное развитие России – уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России.
На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВладимир Путин (политик)Выборы
 
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