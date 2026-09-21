https://crimea.ria.ru/20260921/kto-pobedil-na-vyborakh-gubernatorov-v-vosmi-regionakh-rf-1159561732.html

Кто победил на выборах губернаторов в восьми регионах РФ

Кто победил на выборах губернаторов в восьми регионах РФ - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Кто победил на выборах губернаторов в восьми регионах РФ

Стали известны победители губернаторских выборов в восьми субъектах РФ, проходивших в Единый день голосования. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T13:16

2026-09-21T13:16

2026-09-21T13:16

россия

выборы

выборы-2026

единый день голосования

белгородская область

брянская область

республика тыва

ульяновская область

пензенская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Стали известны победители губернаторских выборов в восьми субъектах РФ, проходивших в Единый день голосования.В Белгородской области победу одержал врио губернатора Александр Шуваев, получивший 65,97% голосов. Он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона в мае этого года.Победителем голосования в Брянской области стал врио губернатора Егор Ковальчук с 67,96% голосов. Как и Шуваев, он был назначен врио главы региона в мае 2026 года.В Тверской области с результатом 69,69% победил Виталий Королев. Он временно исполняет обязанности главы области с ноября 2025 года.Главой Мордовии избран Артем Здунов – 77,99%. Он был избран главой республики на выборах в сентябре 2021 года, набрав 78,26% голосов.Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по итогам голосования набрал 70,8%. Он возглавляет регион с 2021 года. На прошлых выборах за него проголосовали 72,38% избирателей.В Чечне победу одержал действующий глава республики Рамзан Кадыров. За него проголосовали рекордные 99,85% избирателей. Это самый высокий показатель за всю историю губернаторских выборов в России с 2000 года. Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года, являясь лидером среди действующих глав субъектов РФ по продолжительности пребывания в должности.Владислав Ховалыг победил на выборах главы Республики Тыва с результатом 90,95%. Он занимает губернаторский пост с 2021 года.Действующий губернатор Ульяновской области Алексей Русских получил по результатам голосования 76,66%, переизбравшись руководителем региона на второй срок.Шуваев, Ковальчук, Королев, Здунов, Мельниченко, Кадыров и Ховалыг являются выдвиженцами партии "Единая Россия", Русских представляет КПРФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве ГосдумыНа выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателейВ МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России

россия

белгородская область

брянская область

республика тыва

ульяновская область

пензенская область

мордовия

тверская область

чечня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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