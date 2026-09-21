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Крымский мост сейчас - обстановка утром в понедельник

Крымский мост сейчас - обстановка утром в понедельник - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Крымский мост сейчас - обстановка утром в понедельник

Утром в понедельник у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T08:10

2026-09-21T08:10

2026-09-21T08:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Утром в понедельник у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В районе пяти часов утра движение по Крымскому мосту перекрывали из соображений безопасности. Одновременно с этим на территории республики была объявлена авиационная опасность. Открыли движение в 5.50. По состоянию на 6 утра в очереди перед пунктами досмотра в Керчи стояли 50 машин, со стороны Кубани очереди не было.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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