https://crimea.ria.ru/20260921/iz-za-chp-v-rostovskoy-oblasti-izmenilis-marshruty-poezdov-1159573242.html

Из-за ЧП в Ростовской области изменились маршруты поездов

Из-за ЧП в Ростовской области изменились маршруты поездов - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Из-за ЧП в Ростовской области изменились маршруты поездов

В Ростовской области в связи со сходом вагонов грузового поезда ряд поездов следует измененным маршрутом, также есть задержки. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T18:23

2026-09-21T18:23

2026-09-21T18:23

поезд

российские железные дороги (ржд)

новости

железная дорога

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области в связи со сходом вагонов грузового поезда ряд поездов следует измененным маршрутом, также есть задержки. Об этом сообщили в РЖД.Грузовой поезд сошел с рельсов в воскресенье на перегоне станций Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.В РЖД отметили, что поезда следуют в обход барьерного места через станции Волгоград – Морозовская – Лихая – Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая и через станции Тихорецкая – Батайск – Лихая – Морозовская с выходом на основной маршрут на станции Волгоград. По состоянию на понедельник измененным маршрутом следовали 6 поездов.Для перевозки на участке Волгоград – Куберле назначен резервный поезд № 901/902. Также прорабатываются альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров.Как сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в компании "Гранд Сервис Экспресс", поездов крымского направления в числе задержанных из-за ЧП в Ростовской области нет. Все поезда в Крым и из Крыма следуют согласно графику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, российские железные дороги (ржд), новости, железная дорога, ростовская область