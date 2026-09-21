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Из-за ЧП в Ростовской области изменились маршруты поездов
Из-за ЧП в Ростовской области изменились маршруты поездов - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Из-за ЧП в Ростовской области изменились маршруты поездов
В Ростовской области в связи со сходом вагонов грузового поезда ряд поездов следует измененным маршрутом, также есть задержки. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T18:23
2026-09-21T18:23
2026-09-21T18:23
поезд
российские железные дороги (ржд)
новости
железная дорога
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области в связи со сходом вагонов грузового поезда ряд поездов следует измененным маршрутом, также есть задержки. Об этом сообщили в РЖД.Грузовой поезд сошел с рельсов в воскресенье на перегоне станций Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.В РЖД отметили, что поезда следуют в обход барьерного места через станции Волгоград – Морозовская – Лихая – Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая и через станции Тихорецкая – Батайск – Лихая – Морозовская с выходом на основной маршрут на станции Волгоград. По состоянию на понедельник измененным маршрутом следовали 6 поездов.Для перевозки на участке Волгоград – Куберле назначен резервный поезд № 901/902. Также прорабатываются альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров.Как сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в компании "Гранд Сервис Экспресс", поездов крымского направления в числе задержанных из-за ЧП в Ростовской области нет. Все поезда в Крым и из Крыма следуют согласно графику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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поезд, российские железные дороги (ржд), новости, железная дорога, ростовская область
Из-за ЧП в Ростовской области изменились маршруты поездов
В Ростовской области из-за сходов вагонов изменились маршруты ряда поездов и есть задержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области в связи со сходом вагонов грузового поезда ряд поездов следует измененным маршрутом, также есть задержки. Об этом сообщили в РЖД.
Грузовой поезд сошел с рельсов в воскресенье на перегоне станций Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
В РЖД отметили, что поезда следуют в обход барьерного места через станции Волгоград – Морозовская – Лихая – Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая и через станции Тихорецкая – Батайск – Лихая – Морозовская с выходом на основной маршрут на станции Волгоград. По состоянию на понедельник измененным маршрутом следовали 6 поездов.
"Пассажиров поездов, которые идут в обход барьерного места, доставляют автотранспортом до станций назначения. Автобусами уже воспользовались более 600 человек... Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием", – говорится в сообщении РЖД.
Для перевозки на участке Волгоград – Куберле назначен резервный поезд № 901/902. Также прорабатываются альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров.
"Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления движения поездов", – добавили в РЖД.
Как сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в компании "Гранд Сервис Экспресс", поездов крымского направления в числе задержанных из-за ЧП в Ростовской области нет. Все поезда в Крым и из Крыма следуют согласно графику.
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