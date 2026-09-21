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Итоги выборов в России и штормовое в Крыму: главное за день
Итоги выборов в России и штормовое в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Итоги выборов в России и штормовое в Крыму: главное за день
Итоги выборов в России. Теракт предотвращен в Донецке на избирательном участке. Помощника машиниста тепловоза из Крыма посмертно наградили Орденом Мужества... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T23:32
2026-09-21T23:32
2026-09-21T23:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Итоги выборов в России. Теракт предотвращен в Донецке на избирательном участке. Помощника машиниста тепловоза из Крыма посмертно наградили Орденом Мужества. Экстренное предупреждение о сильных осадках и грозах в Крыму. Провал на выборах в Германии партии, возглавляемой канцлером Фридрихом Мерцем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымИтоги и рекордная явка на выборах в РоссииНа выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355 депутатов в новом созыве российского парламента.Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России.Попытка теракта на избирательном участке в ДонецкеЖитель Донецка хотел по заданию СБУ устроить теракт во время выборов. Мужчина намеревался взорвать бомбу вблизи избирательного участка. По данным ФСБ, дончанин связался с представителем СБУ в интернете и согласился помочь в организации террористической деятельности на территории ДНР. Он забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ, а с вражеского БПЛА ему сбросили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва.Орден Мужества посмертно помощнику машиниста из КрымаСотрудник предприятия "Крымская железная дорога" Иван Шведов посмертно награжден Орденом Мужества. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовых документов.Помощник машиниста погиб и машинист получил ранения в июне из-за удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.Экстренное предупреждение о ливнях с грозами в КрымуВ Крыму во вторник и среду ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес, горы и на набережные, а также не разводить огонь в ветренную погоду. Водителей призывают не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Режим повышенной готовности введен в энергетике Крыма из-за прогнозируемого ухудшения погоды.Партия Мерца снова провалила выборыПартия "Христианско-демократический союз" (ХДС), возглавляемая канцлером Германии Фридрихом Мерцем, не смогла преодолеть барьер в 5% на выборах в региональный парламент земли Мекленбург – Передняя Померания.Согласно результатам выборов, ХДС получил 4,9%. Победу одержала партия "Альтернатива для Германии", набравшая 38,2%. На втором месте – социал-демократы с 35,5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20260921/zhitelya-yalty-osudili-na-22-goda-za-podgotovku-terakta-1159573834.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Итоги выборов в России. Теракт предотвращен в Донецке на избирательном участке. Помощника машиниста тепловоза из Крыма посмертно наградили Орденом Мужества. Экстренное предупреждение о сильных осадках и грозах в Крыму. Провал на выборах в Германии партии, возглавляемой канцлером Фридрихом Мерцем.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
Итоги и рекордная явка на выборах в России
На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия"
, набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355 депутатов в новом созыве российского парламента.
Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России
.
Попытка теракта на избирательном участке в Донецке
Житель Донецка хотел по заданию СБУ устроить теракт во время выборов
. Мужчина намеревался взорвать бомбу вблизи избирательного участка.
По данным ФСБ, дончанин связался с представителем СБУ в интернете и согласился помочь в организации террористической деятельности на территории ДНР. Он забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ, а с вражеского БПЛА ему сбросили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва.
Орден Мужества посмертно помощнику машиниста из Крыма
Сотрудник предприятия "Крымская железная дорога" Иван Шведов посмертно награжден Орденом Мужества
. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале
правовых документов.
Помощник машиниста погиб и машинист получил ранения в июне из-за удара украинского дрона
по пассажирскому поезду Москва – Симферополь, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.
Экстренное предупреждение о ливнях с грозами в Крыму
В Крыму во вторник и среду ожидаются
ливни с грозами и усиление ветра до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес, горы и на набережные, а также не разводить огонь в ветренную погоду. Водителей призывают не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Режим повышенной готовности введен в энергетике Крыма из-за прогнозируемого
ухудшения погоды.
Партия Мерца снова провалила выборы
Партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), возглавляемая канцлером Германии Фридрихом Мерцем, не смогла
преодолеть барьер в 5% на выборах в региональный парламент земли Мекленбург – Передняя Померания.
Согласно результатам выборов, ХДС получил 4,9%. Победу одержала партия "Альтернатива для Германии", набравшая 38,2%. На втором месте – социал-демократы с 35,5%.
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