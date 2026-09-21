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Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборов - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборов
Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборов - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборов
В понедельник во время телефонного разговора глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением выборов РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T20:38
2026-09-21T20:38
шавкат мирзиеев
владимир путин (политик)
россия
узбекистан
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В понедельник во время телефонного разговора глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением выборов в России. Об этом сообщили в МИД РФ.Также президенты России и Узбекистана обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений между странами.Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обработано 100% протоколов: кто победил на выборах в СевастополеКто победил на выборах губернаторов в восьми регионах РФБолее 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД
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шавкат мирзиеев, владимир путин (политик), россия, узбекистан, выборы
Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборов

Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборов в России

20:38 21.09.2026
 
© president.uzШавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев
© president.uz
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В понедельник во время телефонного разговора глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением выборов в России. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Высокая явка и результаты голосования подтвердили безусловную поддержку гражданами России реализуемого президентом России курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту национальных интересов", – отметил в телефонном разговоре Мирзиеев.
Также президенты России и Узбекистана обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений между странами.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября.
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Шавкат МирзиеевВладимир Путин (политик)РоссияУзбекистанВыборы
 
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