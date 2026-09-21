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Где в Крыму не будет воды в понедельник - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Где в Крыму не будет воды в понедельник
Где в Крыму не будет воды в понедельник - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Где в Крыму не будет воды в понедельник
В понедельник в ряде населенных пунктов северного и восточного Крыма ожидаются ограничения водоснабжения из-за ремонта и проблем с электричеством. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T08:36
2026-09-21T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в ряде населенных пунктов северного и восточного Крыма ожидаются ограничения водоснабжения из-за ремонта и проблем с электричеством. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма.В частности, в Джанкое ориентировочно до 12:00 частично не будет воды на улицах Южная, Куйбышева, Чкалова, Гоголя, Щорса, Колхозная, Западная, переулке Виноградный. До 17:00 будет ограничено водоснабжение улицы Молодежная в Марьяновке Джанкойского района.В селе Ишунь Красноперекопского района до 17:00 не будет воды на 14-ти улицах: Баранова, Вишневая, Горького, Дубинина, Есенина, Железнодорожная, Карла Маркса, Комсомольская, Лермонтова, Леси Украинки, Морская, Пушкина, Толстого, Чапаева.Кроме того, из-за проблем на энергетических сетях могут происходить перебои с водоснабжением в Судаке, а также в ряде сел и поселков судакского и феодосийского округов: Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где в Крыму не будет воды в понедельник

В трех регионах Крыма в понедельник будет ограничена подача воды

08:36 21.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в ряде населенных пунктов северного и восточного Крыма ожидаются ограничения водоснабжения из-за ремонта и проблем с электричеством. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма.
В частности, в Джанкое ориентировочно до 12:00 частично не будет воды на улицах Южная, Куйбышева, Чкалова, Гоголя, Щорса, Колхозная, Западная, переулке Виноградный. До 17:00 будет ограничено водоснабжение улицы Молодежная в Марьяновке Джанкойского района.
В селе Ишунь Красноперекопского района до 17:00 не будет воды на 14-ти улицах: Баранова, Вишневая, Горького, Дубинина, Есенина, Железнодорожная, Карла Маркса, Комсомольская, Лермонтова, Леси Украинки, Морская, Пушкина, Толстого, Чапаева.
Кроме того, из-за проблем на энергетических сетях могут происходить перебои с водоснабжением в Судаке, а также в ряде сел и поселков судакского и феодосийского округов: Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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