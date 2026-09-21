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Это катастрофа: партия Мерца провалила выборы в парламент Мекленбурга
Это катастрофа: партия Мерца провалила выборы в парламент Мекленбурга - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Это катастрофа: партия Мерца провалила выборы в парламент Мекленбурга
Партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), возглавляемая канцлером Германии Фридрихом Мерцем, не смогла преодолеть барьер в 5% на выборах в региональный... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), возглавляемая канцлером Германии Фридрихом Мерцем, не смогла преодолеть барьер в 5% на выборах в региональный парламент земли Мекленбург – Передняя Померания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта местного избиркома по итогам обработки 100% бюллетеней.Согласно результатам выборов, ХДС получил 4,9%. Победу одержала партия "Альтернатива для Германии", набравшая 38,2%. На втором месте – социал-демократы с 35,5%.Ранее состоялись выборы в парламент земли Саксония-Анхальт, на которых "Альтернатива для Германии" получила 43,8%, а ХДС – только 17,2%.Также "Христианско-демократический союз" проиграл выборы в палату депутатов Берлина. ХДС получил 18,8% голосов, уступив первое место партии "Левые" (25,7%).Мерц назвал результаты выборов в Мекленбурге катастрофой для партии власти. ХДС впервые не смог преодолеть барьер в одной из земель и пройти в местный парламент. При этом канцлер заявил, что не намерен уходить в отставку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем закончится дипломатическое противостояние России и ГерманииВласти Германии готовы бросить Украину в топку для спасения себя – мнениеАнтироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в Германии
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германия, выборы, в мире, европа, политика, фридрих мерц, владимир мерцалов, новости
Это катастрофа: партия Мерца провалила выборы в парламент Мекленбурга
Партия Мерца не смогла пройти в региональный парламент Мекленбурга – Передней Померании
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), возглавляемая канцлером Германии Фридрихом Мерцем, не смогла преодолеть барьер в 5% на выборах в региональный парламент земли Мекленбург – Передняя Померания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта местного избиркома по итогам обработки 100% бюллетеней.
Согласно результатам выборов, ХДС получил 4,9%. Победу одержала партия "Альтернатива для Германии", набравшая 38,2%. На втором месте – социал-демократы с 35,5%.
Ранее состоялись выборы в парламент земли Саксония-Анхальт, на которых "Альтернатива для Германии" получила 43,8%, а ХДС – только 17,2%.
Также "Христианско-демократический союз" проиграл выборы в палату депутатов Берлина. ХДС получил 18,8% голосов, уступив первое место партии "Левые" (25,7%).
Мерц назвал результаты выборов в Мекленбурге катастрофой для партии власти. ХДС впервые не смог преодолеть барьер в одной из земель и пройти в местный парламент. При этом канцлер заявил, что не намерен уходить в отставку.
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