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ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов
ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов - РИА Новости Крым, 21.09.2026
ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов
После обработки 82,19% протоколов партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Об этом сообщили в ЦИК РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T06:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После обработки 82,19% протоколов партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Об этом сообщили в ЦИК РФ.Также, по данным Центризбиркома, КПРФ набирает 13,89% голосов, ЛДПР - 8,77%, "Новые люди" - 7,97%, "Справедливая Россия" - 4,99%. У Партии пенсионеров 2,12%, партия "Зеленые" набирает 1,12%, партия "Коммунисты России" - 0,87%, партия "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,34%.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Явка избирателей в целом по России превысила 56%. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытияВ Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участковЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
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ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов
ЕР набирает 57,76% голосов на выборах в ГД после обработки 82,19% протоколов
06:19 21.09.2026 (обновлено: 06:23 21.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После обработки 82,19% протоколов партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Об этом сообщили в ЦИК РФ.
Также, по данным Центризбиркома, КПРФ набирает 13,89% голосов, ЛДПР - 8,77%, "Новые люди" - 7,97%, "Справедливая Россия" - 4,99%.
У Партии пенсионеров 2,12%, партия "Зеленые" набирает 1,12%, партия "Коммунисты России" - 0,87%, партия "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,34%.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Явка избирателей в целом по России превысила 56%.
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