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ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов
ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов - РИА Новости Крым, 21.09.2026
ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов
После обработки 82,19% протоколов партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Об этом сообщили в ЦИК РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T06:19
2026-09-21T06:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После обработки 82,19% протоколов партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Об этом сообщили в ЦИК РФ.Также, по данным Центризбиркома, КПРФ набирает 13,89% голосов, ЛДПР - 8,77%, "Новые люди" - 7,97%, "Справедливая Россия" - 4,99%. У Партии пенсионеров 2,12%, партия "Зеленые" набирает 1,12%, партия "Коммунисты России" - 0,87%, партия "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,34%.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Явка избирателей в целом по России превысила 56%. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытияВ Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участковЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
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РИА Новости Крым
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96
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выборы-2026, выборы, новости, центризбирком (цик рф), россия
ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов

ЕР набирает 57,76% голосов на выборах в ГД после обработки 82,19% протоколов

06:19 21.09.2026 (обновлено: 06:23 21.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После обработки 82,19% протоколов партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Об этом сообщили в ЦИК РФ.
Также, по данным Центризбиркома, КПРФ набирает 13,89% голосов, ЛДПР - 8,77%, "Новые люди" - 7,97%, "Справедливая Россия" - 4,99%.
У Партии пенсионеров 2,12%, партия "Зеленые" набирает 1,12%, партия "Коммунисты России" - 0,87%, партия "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,34%.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Явка избирателей в целом по России превысила 56%.
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Выборы-2026ВыборыНовостиЦентризбирком (ЦИК РФ)Россия
 
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Заголовок открываемого материала
06:19ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов
06:08Новости Крыма – что произошло в ночь на 21 сентября
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
22:49Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов
22:39Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия
22:32В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков
21:57В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%
21:55Попытка Киева сорвать выборы в России и атака на Подмосквовье: главное за день
21:43Зеленский заявил о разговоре с Трампом и их будущей встрече в Нью-Йорке
21:2974 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
21:20ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
21:18В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
21:09Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
21:01Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник
20:56Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
20:51Кобудо-духовая трубка: новый вид адаптивного спорта презентуют в Крыму
20:37Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
20:22Как психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в Крыму
20:00В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
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