https://crimea.ria.ru/20260921/er-lidiruet-na-vyborakh-v-gosdumu-posle-obrabotki-8219-protokolov-1159550854.html

ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов

ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов - РИА Новости Крым, 21.09.2026

ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов

После обработки 82,19% протоколов партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Об этом сообщили в ЦИК РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T06:19

2026-09-21T06:19

2026-09-21T06:23

выборы-2026

выборы

новости

центризбирком (цик рф)

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/15/1159551021_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_90fb1364467eea19f8880f292a6a7c61.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После обработки 82,19% протоколов партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Об этом сообщили в ЦИК РФ.Также, по данным Центризбиркома, КПРФ набирает 13,89% голосов, ЛДПР - 8,77%, "Новые люди" - 7,97%, "Справедливая Россия" - 4,99%. У Партии пенсионеров 2,12%, партия "Зеленые" набирает 1,12%, партия "Коммунисты России" - 0,87%, партия "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,34%.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Явка избирателей в целом по России превысила 56%. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытияВ Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участковЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы-2026, выборы, новости, центризбирком (цик рф), россия