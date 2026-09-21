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Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым
Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым
В Крыму во вторник и среду ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T09:32
2026-09-21T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник и среду ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей на дорогах.Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес, горы и на набережные, а также не разводить огонь в ветренную погоду. Водителей призывают не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолоданиеДожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждениеВ Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым

В Крыму 22 и 23 сентября ожидаются сильные ливни с грозой и ветер до 25 м/с

09:32 21.09.2026
 
© РИА Новости КрымАлимова Балка в Крыму
Алимова Балка в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник и среду ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"22 и 23 сентября в Крыму, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей на дорогах.
Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес, горы и на набережные, а также не разводить огонь в ветренную погоду. Водителей призывают не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
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