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Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым
Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым
В Крыму во вторник и среду ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T09:32
2026-09-21T09:32
2026-09-21T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник и среду ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей на дорогах.Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес, горы и на набережные, а также не разводить огонь в ветренную погоду. Водителей призывают не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолоданиеДожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждениеВ Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым
В Крыму 22 и 23 сентября ожидаются сильные ливни с грозой и ветер до 25 м/с