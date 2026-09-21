https://crimea.ria.ru/20260921/eksperty-mediagruppy-rossiya-segodnya-proveli-master-klassy-na-forume-istoki-v-sevastopole-1159555483.html

Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в Севастополе

Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в Севастополе

Эксперты крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" принимают участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T12:40

2026-09-21T12:40

2026-09-21T12:44

крым

новости крыма

миа "россия сегодня"

елена черышева

молодежный историко-культурный форум "истоки"

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Эксперты крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" принимают участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", проходящего в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.С19 по 24 сентября проходит второй заезд юбилейного сезона форума. Он объединил молодых медиаспециалистов Крыма и Севастополя: журналистов, фотографов, видеографов, операторов, монтажеров, дизайнеров, SMM-специалистов, сотрудников пресс-служб и руководителей медиакоманд. Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодежи при поддержке RT, крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня", Национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс".Главная задача заезда – сформировать устойчивые молодежные медиакоманды, способные системно освещать происходящие на полуострове события и создавать современный контент, основанный на исторической памяти, культуре и традиционных ценностях. Участники будут работать в постоянных редакциях, распределят профессиональные роли и создадут собственные медиапродукты.О распространении фейков в мировом информационном поле и особенностях международной журналистики участникам форума рассказала руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева. Также на форуме выступила шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина, рассказавшая участникам о принципах и профессиональных нюансах формирования информационной повестки радиоэфиров.Молодежный историко-культурный форум "Истоки" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2022 года. Форум является площадкой для диалога о духовных, исторических и культурных ценностях России, формирования любви к Родине и бережного отношения к истории, культуре и семейным традициям.В 2025 году в рамках образовательного заезда "Истоки. Медиа" шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко провела мастер-класс для медиаспециалистов из 45 регионов России. Эксперт рассказала будущим и настоящим коллегам о работе федеральных СМИ, основах медиакоммуникации и особенностях цитирования материалов.В прошлом году с участниками форума "Истоки" встретилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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