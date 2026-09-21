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Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в Севастополе
Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в Севастополе
Эксперты крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" принимают участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T12:40
2026-09-21T12:44
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елена черышева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Эксперты крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" принимают участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", проходящего в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.С19 по 24 сентября проходит второй заезд юбилейного сезона форума. Он объединил молодых медиаспециалистов Крыма и Севастополя: журналистов, фотографов, видеографов, операторов, монтажеров, дизайнеров, SMM-специалистов, сотрудников пресс-служб и руководителей медиакоманд. Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодежи при поддержке RT, крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня", Национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс".Главная задача заезда – сформировать устойчивые молодежные медиакоманды, способные системно освещать происходящие на полуострове события и создавать современный контент, основанный на исторической памяти, культуре и традиционных ценностях. Участники будут работать в постоянных редакциях, распределят профессиональные роли и создадут собственные медиапродукты.О распространении фейков в мировом информационном поле и особенностях международной журналистики участникам форума рассказала руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева. Также на форуме выступила шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина, рассказавшая участникам о принципах и профессиональных нюансах формирования информационной повестки радиоэфиров.Молодежный историко-культурный форум "Истоки" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2022 года. Форум является площадкой для диалога о духовных, исторических и культурных ценностях России, формирования любви к Родине и бережного отношения к истории, культуре и семейным традициям.В 2025 году в рамках образовательного заезда "Истоки. Медиа" шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко провела мастер-класс для медиаспециалистов из 45 регионов России. Эксперт рассказала будущим и настоящим коллегам о работе федеральных СМИ, основах медиакоммуникации и особенностях цитирования материалов.В прошлом году с участниками форума "Истоки" встретилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
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крым, новости крыма, миа "россия сегодня", елена черышева, молодежный историко-культурный форум "истоки", севастополь
Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в Севастополе

Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в Крыму

12:40 21.09.2026 (обновлено: 12:44 21.09.2026)
 
© Правительство СевастополяВ "Новом Херсонесе" проходит медиафорум для молодежи Севастополя и Крыма
В Новом Херсонесе проходит медиафорум для молодежи Севастополя и Крыма
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Эксперты крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" принимают участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", проходящего в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.
С19 по 24 сентября проходит второй заезд юбилейного сезона форума. Он объединил молодых медиаспециалистов Крыма и Севастополя: журналистов, фотографов, видеографов, операторов, монтажеров, дизайнеров, SMM-специалистов, сотрудников пресс-служб и руководителей медиакоманд. Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодежи при поддержке RT, крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня", Национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс".
Главная задача заезда – сформировать устойчивые молодежные медиакоманды, способные системно освещать происходящие на полуострове события и создавать современный контент, основанный на исторической памяти, культуре и традиционных ценностях. Участники будут работать в постоянных редакциях, распределят профессиональные роли и создадут собственные медиапродукты.
"Российская Федерация делает все, чтобы молодое поколение понимало, как нужно действовать и формировать информационную повестку в условиях распространения фейков и искажения информации", – отметила сенатор РФ, замглавы комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Екатерина Алтабаева.
О распространении фейков в мировом информационном поле и особенностях международной журналистики участникам форума рассказала руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева.
© Пресс-служба молодежного историко-культурного форума "Истоки"Руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на молодежном историко-культурном форуме "Истоки – "Слово"
Руководитель регионального подразделения международной медиагруппы Россия сегодня в Симферополе Елена Черышева на молодежном историко-культурном форуме Истоки – Слово
© Пресс-служба молодежного историко-культурного форума "Истоки"
Руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на молодежном историко-культурном форуме "Истоки – "Слово"
"Защита соотечественников за рубежом и противодействие русофобии являются одними из важных направлений работы медиагруппы "Россия сегодня". Задача журналистов сегодня и всегда – рассказывать миру правду. И сейчас, в условиях тотальной информационной войны, когда Запад пытается зачистить медиаландшафт от неугодных точек зрения ради своих политических целей, это особенно важно", - отметила Елена Черышева.
Также на форуме выступила шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина, рассказавшая участникам о принципах и профессиональных нюансах формирования информационной повестки радиоэфиров.
© Пресс-служба молодежного историко-культурного форума "Истоки" Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина на молодежном историко-культурном форуме "Истоки – "Слово"
Шеф-редактор радио Спутник в Крыму Светлана Калинина на молодежном историко-культурном форуме Истоки – Слово
© Пресс-служба молодежного историко-культурного форума "Истоки"
Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина на молодежном историко-культурном форуме "Истоки – "Слово"
Молодежный историко-культурный форум "Истоки" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2022 года. Форум является площадкой для диалога о духовных, исторических и культурных ценностях России, формирования любви к Родине и бережного отношения к истории, культуре и семейным традициям.
В 2025 году в рамках образовательного заезда "Истоки. Медиа" шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко провела мастер-класс для медиаспециалистов из 45 регионов России. Эксперт рассказала будущим и настоящим коллегам о работе федеральных СМИ, основах медиакоммуникации и особенностях цитирования материалов.
В прошлом году с участниками форума "Истоки" встретилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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КрымНовости КрымаМИА "Россия сегодня"Елена ЧерышеваМолодежный историко-культурный форум "Истоки"Севастополь
 
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