https://crimea.ria.ru/20260921/edinaya-rossiya-poluchaet-355-deputatskikh-mest-v-novom-sozyve-gosdumy-1159556723.html
"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы
"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы - РИА Новости Крым, 21.09.2026
"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы
На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T11:16
2026-09-21T11:16
2026-09-21T11:40
россия
выборы
выборы-2026
государственная дума рф
элла памфилова
партия "единая россия"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111116/00/1111160043_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_73e8433569df50a6d8963fec16a9d84e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355 депутатов в новом созыве российского парламента. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.КПРФ набирает 13,81%, а также побеждает в пяти одномандатных округах. Таким образом, она получит 40 депутатских мест. ЛДПР получает 8,98% голосов и побеждает в двух округах. У нее будет 25 мандатов в новом созыве Госдумы. Партия "Новые люди" с 7,96% предварительно получает 20 мест в ГД. У "Справедливой России" на данный момент – 4,96% голосов, но, по словам Памфиловой, у партии "еще есть большой шанс" преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Думу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260921/er-lidiruet-na-vyborakh-v-gosdumu-posle-obrabotki-8219-protokolov-1159550854.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111116/00/1111160043_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_51605d98dd787b92436733f66155c700.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выборы, выборы-2026, государственная дума рф, элла памфилова, партия "единая россия"
"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы
Партия "Единая Россия" получает 355 мест в новом созыве Госдумы по итогам выборов
11:16 21.09.2026 (обновлено: 11:40 21.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355 депутатов в новом созыве российского парламента. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Сейчас обработано 95,18% (протоколов – ред.). Предварительно, "Единая Россия" набрала 57,83% голосов. По одномандатным округам – 208 (мандатов – ред.)… У нас 450 мандатов в Думе. У "Единой России" будет 355 депутатских мест", - сказала глава ЦИК.
КПРФ набирает 13,81%, а также побеждает в пяти одномандатных округах. Таким образом, она получит 40 депутатских мест. ЛДПР получает 8,98% голосов и побеждает в двух округах. У нее будет 25 мандатов в новом созыве Госдумы. Партия "Новые люди" с 7,96% предварительно получает 20 мест в ГД.
У "Справедливой России" на данный момент – 4,96% голосов, но, по словам Памфиловой, у партии "еще есть большой шанс" преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Думу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.