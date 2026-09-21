Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260921/edinaya-rossiya-poluchaet-355-deputatskikh-mest-v-novom-sozyve-gosdumy-1159556723.html
"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы
"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы - РИА Новости Крым, 21.09.2026
"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы
На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T11:16
2026-09-21T11:40
россия
выборы
выборы-2026
государственная дума рф
элла памфилова
партия "единая россия"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111116/00/1111160043_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_73e8433569df50a6d8963fec16a9d84e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355 депутатов в новом созыве российского парламента. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.КПРФ набирает 13,81%, а также побеждает в пяти одномандатных округах. Таким образом, она получит 40 депутатских мест. ЛДПР получает 8,98% голосов и побеждает в двух округах. У нее будет 25 мандатов в новом созыве Госдумы. Партия "Новые люди" с 7,96% предварительно получает 20 мест в ГД. У "Справедливой России" на данный момент – 4,96% голосов, но, по словам Памфиловой, у партии "еще есть большой шанс" преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Думу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260921/er-lidiruet-na-vyborakh-v-gosdumu-posle-obrabotki-8219-protokolov-1159550854.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111116/00/1111160043_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_51605d98dd787b92436733f66155c700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, выборы, выборы-2026, государственная дума рф, элла памфилова, партия "единая россия"
"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы

Партия "Единая Россия" получает 355 мест в новом созыве Госдумы по итогам выборов

11:16 21.09.2026 (обновлено: 11:40 21.09.2026)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355 депутатов в новом созыве российского парламента. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Сейчас обработано 95,18% (протоколов – ред.). Предварительно, "Единая Россия" набрала 57,83% голосов. По одномандатным округам – 208 (мандатов – ред.)… У нас 450 мандатов в Думе. У "Единой России" будет 355 депутатских мест", - сказала глава ЦИК.
КПРФ набирает 13,81%, а также побеждает в пяти одномандатных округах. Таким образом, она получит 40 депутатских мест. ЛДПР получает 8,98% голосов и побеждает в двух округах. У нее будет 25 мандатов в новом созыве Госдумы. Партия "Новые люди" с 7,96% предварительно получает 20 мест в ГД.
У "Справедливой России" на данный момент – 4,96% голосов, но, по словам Памфиловой, у партии "еще есть большой шанс" преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Думу.
Предварительные итоги голосования на выборах в Госдуму
06:19
ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияВыборыВыборы-2026Государственная Дума РФЭлла ПамфиловаПартия "Единая Россия"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Более 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД
11:55На ремонт корпуса симферопольской гимназии №1 выделили еще 20 млн рублей
11:41Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта
11:16"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы
11:12На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей
11:01В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России
10:48Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
10:37В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте
10:26Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае
10:15В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек
10:07Теракт на избирательном участке предотвратили в Донецке
10:00В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
09:43Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна
09:32Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым
09:22Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА
09:17Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю
09:02Рождество Богородицы: что изображено на иконе
08:52Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
08:42В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику
08:36Где в Крыму не будет воды в понедельник
Лента новостейМолния