https://crimea.ria.ru/20260921/edinaya-rossiya-poluchaet-355-deputatskikh-mest-v-novom-sozyve-gosdumy-1159556723.html

"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы

"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы - РИА Новости Крым, 21.09.2026

"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы

На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T11:16

2026-09-21T11:16

2026-09-21T11:40

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выборы-2026

государственная дума рф

элла памфилова

партия "единая россия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355 депутатов в новом созыве российского парламента. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.КПРФ набирает 13,81%, а также побеждает в пяти одномандатных округах. Таким образом, она получит 40 депутатских мест. ЛДПР получает 8,98% голосов и побеждает в двух округах. У нее будет 25 мандатов в новом созыве Госдумы. Партия "Новые люди" с 7,96% предварительно получает 20 мест в ГД. У "Справедливой России" на данный момент – 4,96% голосов, но, по словам Памфиловой, у партии "еще есть большой шанс" преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Думу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия, выборы, выборы-2026, государственная дума рф, элла памфилова, партия "единая россия"