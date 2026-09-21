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Добыча угля в России вырастет до 662 миллионов тонн

Добыча угля в России вырастет до 662 миллионов тонн - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Добыча угля в России вырастет до 662 миллионов тонн

В России обновили программу развития угольной промышленности до 2050 года. В нее, в частности, вошла реструктуризация шахтного фонда в ЛНР и ДНР. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T22:40

2026-09-21T22:40

2026-09-21T22:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В России обновили программу развития угольной промышленности до 2050 года. В нее, в частности, вошла реструктуризация шахтного фонда в ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в правительстве России.В обновленную программу вошли модернизация технологической базы, освоение перспективных месторождений, внедрение передовых решений и оборудования, повышение производительности и безопасности труда. Программа направлена на устойчивое и долгосрочное развитие отрасли.Среди основных направлений программы – внедрение безлюдных и беспилотных технологий добычи, создание новых центров добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, увеличение экспорта и повышение доли России в мировой торговле углем с 13% до 24-27%, повышение благосостояния сотрудников отрасли, завершение реструктуризации шахтного фонда, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики.По его словам, в угольной отрасли в России занято около 150 тысяч человек. За восемь месяцев 2026 года отмечается рост экспорта угля из России на 7,2%. Производительность труда в угольной отрасли за пять лет выросла на 18%.Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации установило льготные тарифына перевозку угля на территории четырех исторических российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Решение позволит поддержать угольные предприятия регионов и будет способствовать сохранению их экономического потенциала, уверены в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожал угольБурый уголь для Черного барона: есть ли в Крыму шахтыСоглашения почти на 7 триллионов рублей и 78 стран-участниц: итоги ВЭФ

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