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Добыча угля в России вырастет до 662 миллионов тонн
Добыча угля в России вырастет до 662 миллионов тонн - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Добыча угля в России вырастет до 662 миллионов тонн
В России обновили программу развития угольной промышленности до 2050 года. В нее, в частности, вошла реструктуризация шахтного фонда в ЛНР и ДНР. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В России обновили программу развития угольной промышленности до 2050 года. В нее, в частности, вошла реструктуризация шахтного фонда в ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в правительстве России.В обновленную программу вошли модернизация технологической базы, освоение перспективных месторождений, внедрение передовых решений и оборудования, повышение производительности и безопасности труда. Программа направлена на устойчивое и долгосрочное развитие отрасли.Среди основных направлений программы – внедрение безлюдных и беспилотных технологий добычи, создание новых центров добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, увеличение экспорта и повышение доли России в мировой торговле углем с 13% до 24-27%, повышение благосостояния сотрудников отрасли, завершение реструктуризации шахтного фонда, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики.По его словам, в угольной отрасли в России занято около 150 тысяч человек. За восемь месяцев 2026 года отмечается рост экспорта угля из России на 7,2%. Производительность труда в угольной отрасли за пять лет выросла на 18%.Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации установило льготные тарифына перевозку угля на территории четырех исторических российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Решение позволит поддержать угольные предприятия регионов и будет способствовать сохранению их экономического потенциала, уверены в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожал угольБурый уголь для Черного барона: есть ли в Крыму шахтыСоглашения почти на 7 триллионов рублей и 78 стран-участниц: итоги ВЭФ
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новости, александр новак, россия, энергоресурсы
Добыча угля в России вырастет до 662 миллионов тонн
Добыча угля в России вырастет до 662 миллионов тонн после обновления программы развития
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В России обновили программу развития угольной промышленности до 2050 года. В нее, в частности, вошла реструктуризация шахтного фонда в ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в правительстве России.
"Новая программа развития угольной промышленности синхронизирована с положениями энергетической стратегии России. Документ предусматривает увеличение добычи угля с 443 миллионов до 662 миллионов тонн, а экспортных поставок – с 198 миллионов до 350 миллионов тонн", – говорится в сообщении.
В обновленную программу вошли модернизация технологической базы, освоение перспективных месторождений, внедрение передовых решений и оборудования, повышение производительности и безопасности труда. Программа направлена на устойчивое и долгосрочное развитие отрасли.
Среди основных направлений программы – внедрение безлюдных и беспилотных технологий добычи, создание новых центров добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, увеличение экспорта и повышение доли России в мировой торговле углем с 13% до 24-27%, повышение благосостояния сотрудников отрасли, завершение реструктуризации шахтного фонда, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики.
"Эффект к 2050 году – рост валовой добавленной стоимости отрасли в шесть раз, совокупный мультипликативный эффект – почти 10 триллионов рублей", – рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, в угольной отрасли в России занято около 150 тысяч человек. За восемь месяцев 2026 года отмечается рост экспорта угля из России на 7,2%. Производительность труда в угольной отрасли за пять лет выросла на 18%.
Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации установило льготные тарифы
на перевозку угля на территории четырех исторических российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Решение позволит поддержать угольные предприятия регионов и будет способствовать сохранению их экономического потенциала, уверены в правительстве.
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