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День воинской славы России – инфографика РИА Новости Крым

День воинской славы России – инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 21.09.2026

День воинской славы России – инфографика РИА Новости Крым

21 сентября отмечается День воинской славы России – День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T07:12

2026-09-21T07:12

2026-09-21T07:21

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21 сентября отмечается День воинской славы России – День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).Куликовская битва стала важнейшим событием в истории средневековой Руси, во многом определившим дальнейшую судьбу Российского государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.Во второй половине XIV века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем стал один из старших эмиров – Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и разбило. Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход.Князь Московский Дмитрий Иванович, узнав в конце июля о движении монголо-татар, обратился с призывом о сборе русских военных сил в Москве и Коломне. Под стяги великого князя московского Дмитрия Ивановича собрались дружины 27 русских городов и княжеств. Общая численность войска превышала 100 тысяч человек.План похода состоял в том, чтобы, не ожидая соединения на Оке Мамая со своими союзниками, переправиться через реку и двинуться навстречу противнику к верховьям Дона. Поход войска происходил в августе – начале сентября.19 (6 сентября по старому стилю) по Старой Данковской дороге русские полки достигли реки Дон. На военном совете было решено переправляться через реку и встретить врага за Доном и Непрядвой. В ночь с 20 (7) на 21 (8) сентября войска переправились через Дон и ранним утром 21 сентября начали разворачиваться в боевой порядок между балкой Рыбий верх и рекой Смолкой на фронте около 1 км лицом на юго-восток, к водоразделу, откуда двигались силы Мамая.В авангарде русского войска были отряды Сторожевого полка. В передней линии находился Передовой полк. В центре располагался Большой полк. За большим полком располагался резерв.Битва началась поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем. В этом поединке оба воина погибли. Затем татарская конница, смяв передовой полк, начала теснить большой полк; русские полки несли значительные потери; был убит сражавшийся в большом полку в доспехах великого князя и под его знаменем боярин Михаил Бренок. Великий князь Дмитрий в доспехах рядового воина бился среди воинов того же полка.Однако русские выстояли, и тогда, создавая численный перевес, Мамай бросил последние свежие силы на полк Левой руки. Понесший значительные потери полк Левой руки начал отступать. Не спас положение и выдвинутый на помощь резерв. Огибая фланг Большого полка, золотоордынская конница стала выходить в тыл московской рати. Создалась реальная угроза окружения и уничтожения русских сил. Наступила кульминация сражения. В этот момент в спину прорвавшимся ордынцам ударил Засадный полк.Внезапное введение в бой свежих русских сил коренным образом изменило ситуацию. Вступление в бой Засадного полка послужило сигналом к всеобщему наступлению московской рати. Началось массовое бегство войска Мамая. Преследование велось русской конницей до наступления темноты.Победа была полной, был захвачен весь лагерь и обоз ордынцев. Однако русская рать в ходе сражения понесла большие потери. Семь дней собирали и хоронили в братских могилах павших воинов.Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании Русского государства.В 1848 году на Красном Холме, где была ставка Мамая, был установлен памятник.В 1996 году Постановлением правительства РФ на месте легендарного сражения был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле".Территория музея-заповедника занимает юго-восток Тульской области, географически – это участок ландшафта северной лесостепи Русской равнины в бассейне верхнего течения Дона и Непрядвы. Она включает историческое место битвы с прилегающими участками, а также комплекс уникальных археологических, мемориальных, архитектурных, природно-ландшафтных памятников.С 1996 года по инициативе музея на берегу реки Дон вблизи деревни Татинки ежегодно проводится международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово". В нем принимают участие клубы военно-исторической реконструкции из России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. Победители конкурсной программы фестиваля принимают участие в большом театрализованном представлении во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Куликовской битвы.В 2002 году в селе Монастырщина, где по преданию захоронены русские воины, павшие в Куликовской битве, была заложена Аллея памяти. Здесь представлены памятные знаки от различных земель России.

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