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Дефицит мощности сохраняется: что со светом в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Дефицит мощности сохраняется: что со светом в Крыму
Дефицит мощности сохраняется: что со светом в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Дефицит мощности сохраняется: что со светом в Крыму
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, продолжают действовать ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T08:15
2026-09-21T08:15
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, продолжают действовать ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Сохраняются перебои с подачей электроэнергии в некоторых энергорайонах. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения, добавили в "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
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Дефицит мощности сохраняется: что со светом в Крыму

Энергосистема Крыма продолжает работать в условиях дефицита мощности

08:15 21.09.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, продолжают действовать ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности. На всей территории полуострова будут действовать ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.
Сохраняются перебои с подачей электроэнергии в некоторых энергорайонах. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения, добавили в "Крымэнерго".
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