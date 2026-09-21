https://crimea.ria.ru/20260921/chto-povliyalo-na-itogi-vyborov-v-krymu-1159559383.html

Что повлияло на итоги выборов в Крыму

Что повлияло на итоги выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Что повлияло на итоги выборов в Крыму

Высокую явку на выборах депутатов Госдумы РФ обеспечили несколько факторов, один из которых – доступность разных форматов голосования, включая досрочное, что... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T17:08

2026-09-21T17:08

2026-09-21T17:08

выборы-2026

крым

севастополь

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мнения

станислав корякин

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Рекордная явка на выборах в Госдуму РФ – что показало голосование в Крыму Рекордная явка на выборах в Госдуму РФ – что показало голосование в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Высокую явку на выборах депутатов Госдумы РФ обеспечили несколько факторов, один из которых – доступность разных форматов голосования, включая досрочное, что было особенно важно в Республике Крым, Севастополе и других прифронтовых регионах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член Общественной палаты РФ, политконсультант Станислав Корякин.По его словам, предвыборная кампания с точки зрения ее информационного обеспечения была не очень яркой, так что "казалось, будто партии не участвуют в медиапространстве", однако результаты голосования показали, что сторонников у них много и они активны."Тут во всей яркости проявилось то, что у каждой сложилось свое электоральное ядро... И у "Единой России" в этом смысле организационная машина ушла далеко вперед по сравнению с остальными. Эта успешность в мобилизации сторонников, причем не только ядра, но и других групп, мне кажется, и сказалась на итоговых результатах", – прокомментировал Карякин результаты, отметив, что, хотя они еще не окончательные, тенденция ясна.И в этом смысле высокая явка сыграла на руку "ЕР", отметил он."И конечно, сильная поддержка у "Единой России" сказалась за счет президента РФ Владимира Путина, который неоднократно и недвусмысленно поддерживал партию власти, а рейтинг у президента достаточно высокий, такой, чтобы им еще и поделиться в этой ситуации", – добавил Корякин.Хотя мобилизация сторонников партии играет существенную роль, важным для обеспечения высокой явки на выборах в Госдуму стал широкий спектр возможностей проголосовать, несмотря на все трудности и вызовы.В то же время, если Крым, как и Москва, использовал формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ), то Севастополь от него на этот раз отказался из-за перебоев в электроснабжении и мобильной связи. По этой же причине не использовались и комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), отметил Корякин.Тем не менее это не повлияло на явку – наоборот, она оказалась одной из самых высоких по стране, а все потому, что в городе федерального значения, как и в Республике Крым, было организовано досрочное голосование с 9 по 17 сентября, сказал он.В эти дни смогли отдать свой голос военнослужащие, маломобильные граждане и все, кому было удобно сделать это раньше, чем в основной, трехдневный период голосования, при этом на избирательных участках удалось избежать ажиотажа, подчеркнул Корякин."Вопрос безопасности для таких регионов, как Севастополь, Крым и другие прифронтовые регионы – это очень важно. Потому что, если люди ощущают безопасность даже во время атак, они идут и голосуют. В итоге мы видели три модели голосования, и во всех случаях высокая явка. В Севастополе, например, досрочное голосование привело 134 тысячи избирателей. Это одна из рекордных явок, если не самая рекордная – надо еще окончательно цифры сравнить... И в этом смысле Севастополь показал свою пассионарность и что он является патриотической столицей", – прокомментировал он.По мнению члена Общественной палаты России, на явку избирателей повлияла также очень хорошая организация избирательной кампании со стороны избирательной комиссии и очень серьезная работа наблюдателей. "И я могу сказать, что в принципе и Крым в целом проголосовал очень достойно", – подытожил спикер.Утром 21 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России

https://crimea.ria.ru/20260920/v-sevastopole-yavka-na-vyborakh-v-gosdumu-prevysila-61-1159548228.html

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выборы-2026, крым, севастополь, общество, мнения, станислав корякин