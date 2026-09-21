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Часть Керчи останется без воды на два дня
Часть Керчи останется без воды на два дня - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Часть Керчи останется без воды на два дня
Часть Керчи на этой неделе останется без воды на двое суток в связи с работами подрядной организации. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T20:54
2026-09-21T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Часть Керчи на этой неделе останется без воды на двое суток в связи с работами подрядной организации. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."С 01:00 до 22:00 23 сентября (ориентировочно) в связи с производством работ подрядной организацией ООО "Мастер–Юг" по устройству врезки в магистральный водовод Д-800 мм с переподключением новых водоводов Д-500 мм общей протяженностью около 3 км в районе пересечения улиц С. Борзенко и Самойленко будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.При этом на предприятии уточнили, что полное восстановление водоснабжения планируется к 23:59 четверга, 24 сентября.В "Воде Крыма" уточнили, что будет организован подвоз воды спецтранспортом, график обещают обнародовать дополнительно.Ранее сообщалось, что в понедельник, 21 сентября, в ряде населенных пунктов северного и восточного Крыма ожидаются ограничения водоснабжения из-за ремонта и проблем с электричеством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности сохраняется: что со светом в КрымуВ юго-восточном Крыму нет воды из-за перебоев со светомВ Крыму в 12 МФЦ установили генераторы
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РИА Новости Крым
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Часть Керчи останется без воды на два дня
Часть Керчи на два дня останется без воды из-за работ подрядчика
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Часть Керчи на этой неделе останется без воды на двое суток в связи с работами подрядной организации. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"С 01:00 до 22:00 23 сентября (ориентировочно) в связи с производством работ подрядной организацией ООО "Мастер–Юг" по устройству врезки в магистральный водовод Д-800 мм с переподключением новых водоводов Д-500 мм общей протяженностью около 3 км в районе пересечения улиц С. Борзенко и Самойленко будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.
При этом на предприятии уточнили, что полное восстановление водоснабжения планируется к 23:59 четверга, 24 сентября.
Без воды останутся жители районов "Центр", "Митридат", "Ж/Д Вокзал", "Мичурино", "450-й Квартал", "Вокзальное шоссе", "Абиссинка", "Автовокзал", "Промбаза", "Луч", "з. Войкова", "Аджимушкай", "3-й Самострой", "Капканы", "Опасное", "Джаныкой", "Старый Стеклотарный", "АТС", "Оптика", "Пошивальникова".
В "Воде Крыма" уточнили, что будет организован подвоз воды спецтранспортом, график обещают обнародовать дополнительно.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 21 сентября, в ряде населенных пунктов северного и восточного Крыма ожидаются ограничения водоснабжения
из-за ремонта и проблем с электричеством.
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