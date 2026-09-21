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Часть Феодосии останется без воды почти на двое суток из-за аварии на водоводах - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Часть Феодосии останется без воды почти на двое суток из-за аварии на водоводах
Часть Феодосии останется без воды почти на двое суток из-за аварии на водоводах - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Часть Феодосии останется без воды почти на двое суток из-за аварии на водоводах
Более 50 улиц и несколько населенных пунктов в Феодосии останутся без водоснабжения из-за аварий. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T22:03
2026-09-21T22:03
феодосия
новости крыма
водоснабжение
вода в крыму
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Более 50 улиц и несколько населенных пунктов в Феодосии останутся без водоснабжения из-за аварий. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Водоснабжение ограничат по следующим улицам в Феодосии: Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Гарнаева, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Курортная, Геологическая, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Железнодорожная, Федько, 56-го Гвардейского десантно-штурмового десанта, Первушина, Маяковского, Автобусная, Целинная, Головина, Барановская, Речная, Степаняна, Одесская, Свиридовых, Тамбовская.Также ограничение в подаче воды коснется потребителей на бульваре Старшинова, Черноморской набережной, Черноморского тупика, Керченского шоссе, проспекта Айвазовского, а также переулков Геологический, Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Тамбовский, Клубный, Колхозный, Северный, СНТ "Радуга" и "Дельфин", пгт Приморский и микрорайона "Ближние камыши" в селе Береговое.Полностью восстановить водоснабжение всех районов, ориентировочно планируют во второй половине дня 23 сентября.В Феодосии почти 200 улиц, а также окрестные села, микрорайон "Камыши" и поселок Приморский временно остались без водоснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма заменили водоводНа улицах Судака появились пятикубовые емкости с водойВ Джанкойском районе увеличат часы подачи воды
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4.7
96
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феодосия, новости крыма, водоснабжение, вода в крыму, вода крыма
Часть Феодосии останется без воды почти на двое суток из-за аварии на водоводах

Часть Феодосии останется без воды почти на двое суток из-за аварии на двух водоводах

22:03 21.09.2026
 
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей
Реконструкция разводящих сетей - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Более 50 улиц и несколько населенных пунктов в Феодосии останутся без водоснабжения из-за аварий. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"С 00:00 22 сентября до 20:00 23 сентября (ориентировочно), в связи с аварией на магистральном водоводе в районе Керченского шоссе, а также аварией на "Приморском" водоводе, будет осуществлено понижение давления, что повлечет к частичному или полному отсутствию водоснабжения", – говорится в сообщении.
Водоснабжение ограничат по следующим улицам в Феодосии: Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Гарнаева, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Курортная, Геологическая, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Железнодорожная, Федько, 56-го Гвардейского десантно-штурмового десанта, Первушина, Маяковского, Автобусная, Целинная, Головина, Барановская, Речная, Степаняна, Одесская, Свиридовых, Тамбовская.
Также ограничение в подаче воды коснется потребителей на бульваре Старшинова, Черноморской набережной, Черноморского тупика, Керченского шоссе, проспекта Айвазовского, а также переулков Геологический, Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Тамбовский, Клубный, Колхозный, Северный, СНТ "Радуга" и "Дельфин", пгт Приморский и микрорайона "Ближние камыши" в селе Береговое.
Полностью восстановить водоснабжение всех районов, ориентировочно планируют во второй половине дня 23 сентября.
В Феодосии почти 200 улиц, а также окрестные села, микрорайон "Камыши" и поселок Приморский временно остались без водоснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго".
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