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Более 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД

Более 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Более 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД

В ходе выборов в Госдуму на 20 избирательных участках в 12 субъектах РФ признаны недействительным 36,8 тысячи бюллетеней. Об этом сообщила председатель... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T12:04

2026-09-21T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В ходе выборов в Госдуму на 20 избирательных участках в 12 субъектах РФ признаны недействительным 36,8 тысячи бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Она проинформировала, что эти участки находятся в Бурятии, Крыму, Марий Эл, Якутии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской, Самарской областях и Москве.Как уточнила Памфилова, в Крыму и Марий Эл были зафиксированы попытки вбросов бюллетеней.Глава Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев накануне сообщил, что на участке № 1138 в селе Перово Симферопольского района 18 сентября был зафиксирован предполагаемый вброс избирательных бюллетеней после закрытия участка. По результатам проверки вброс подтвердился. Все избирательные бюллетени по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 22, находящемуся в этом стационарном ящике, признаны недействительными.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве ГосдумыВ МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму РоссииМалышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов

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выборы, выборы-2026, новости, элла памфилова, выборы в крыму и севастополе, центризбирком (цик рф)