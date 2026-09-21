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Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T08:52
2026-09-21T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Адыгеи, Башкирии и Татарстана.Накануне в воскресенье в течение дня средства ПВО уничтожили 112 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ.В дни проведения выборов в Госдуму Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал беспилотники, сообщали ранее в российском оборонном ведомстве. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный БПЛА и 8 крылатых ракет большой дальности. Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасовВ Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дронВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пво, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф
Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем

Силы ПВО сбили 244 беспилотника ВСУ над Черным морем и регионами России за ночь

08:52 21.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Адыгеи, Башкирии и Татарстана.
Накануне в воскресенье в течение дня средства ПВО уничтожили 112 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ.
В дни проведения выборов в Госдуму Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал беспилотники, сообщали ранее в российском оборонном ведомстве. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный БПЛА и 8 крылатых ракет большой дальности. Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.
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ПВОНовости СВОАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиМинистерство обороны РФ
 
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