https://crimea.ria.ru/20260921/bolee-240-dronov-vsu-sbili-nad-regionami-rossii-i-chernym-morem-1159553371.html

Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем

Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем

Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T08:52

2026-09-21T08:52

2026-09-21T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Адыгеи, Башкирии и Татарстана.Накануне в воскресенье в течение дня средства ПВО уничтожили 112 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ.В дни проведения выборов в Госдуму Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал беспилотники, сообщали ранее в российском оборонном ведомстве. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный БПЛА и 8 крылатых ракет большой дальности. Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасовВ Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дронВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф