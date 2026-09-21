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Армия России сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Армия России сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Армия России сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Украинские подразделения в зоне проведения спецоперации в течение суток потеряли еще 1 440 боевиков, а также технику и вооружение. Об этом сказано в сводке... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T13:05

2026-09-21T13:05

2026-09-21T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Украинские подразделения в зоне проведения спецоперации в течение суток потеряли еще 1 440 боевиков, а также технику и вооружение. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 265 боевиков, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие подразделений "Запада" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 220 солдат вражеской армии, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе гаубицу М777, реактивную систему залпового огня и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военных, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская самоходная артиллерийская установка Paladin и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 260 человек, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 50 украинских неонацистов, 17 автомобилей, гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 634 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 242 630 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 982 танка и другие боевые бронированные машины, 1 780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 465 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России освободили два села в Харьковской областиБолее 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным моремВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика