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Армия России сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Армия России сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
Армия России сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Армия России сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
Украинские подразделения в зоне проведения спецоперации в течение суток потеряли еще 1 440 боевиков, а также технику и вооружение. Об этом сказано в сводке... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T13:05
2026-09-21T13:05
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Украинские подразделения в зоне проведения спецоперации в течение суток потеряли еще 1 440 боевиков, а также технику и вооружение. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 265 боевиков, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие подразделений "Запада" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 220 солдат вражеской армии, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе гаубицу М777, реактивную систему залпового огня и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военных, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская самоходная артиллерийская установка Paladin и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 260 человек, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 50 украинских неонацистов, 17 автомобилей, гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 634 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 242 630 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 982 танка и другие боевые бронированные машины, 1 780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 465 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России освободили два села в Харьковской областиБолее 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным моремВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Армия России сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

В зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли 1 440 боевиков за сутки

13:05 21.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Украинские подразделения в зоне проведения спецоперации в течение суток потеряли еще 1 440 боевиков, а также технику и вооружение. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 265 боевиков, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие подразделений "Запада" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 220 солдат вражеской армии, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе гаубицу М777, реактивную систему залпового огня и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
Сводка Минобороны РФ на 21 сентября 2026 годаСводка Минобороны РФ на 21 сентября 2026 года
Бойцы группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военных, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская самоходная артиллерийская установка Paladin и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 260 человек, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 50 украинских неонацистов, 17 автомобилей, гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 634 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 242 630 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 982 танка и другие боевые бронированные машины, 1 780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 465 единиц специальной военной автомобильной техники.
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