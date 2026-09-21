https://crimea.ria.ru/20260921/adskie-sanktsii-ssha-protiv-rossii-v-kremle-sdelali-zayavlenie-1159562288.html

"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявление

"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 21.09.2026

"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявление

Подписание президентом США Дональдом Трампом закона о новых антироссийских эмбарго, получивших неофициальное название "адские санкции", не способствует... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T13:33

2026-09-21T13:33

2026-09-21T13:33

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона о новых антироссийских эмбарго, получивших неофициальное название "адские санкции", не способствует реанимации российско-американских отношений и украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также отметил в этой связи, что Москва находится в постоянном контакте с торговыми партнерами."Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Собственно, все единогласно говорят о полном неприятии такой политики", - указал он.Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что против РФ введено более 30 тысяч различных санкций - корпоративных, секторальных, против физических лиц. Россия в значительной степени адаптировалась к этим санкциям и нашла способы минимизации негативного эффекта от их реализации.Ранее Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Меры не вступят в силу автоматически - их может ввести только американский лидер по своему усмотрению. Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров

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дмитрий песков, кремль, санкции против россии, санкции, сша, россия, политика