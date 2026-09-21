https://crimea.ria.ru/20260921/50-tysyach-sazhentsev-sosny-i-fistashki-vysadyat-v-lesakh-sevastopolya-1159559052.html

50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя

50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя - РИА Новости Крым, 21.09.2026

50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя

В лесах Севастополя высадят 50 тысяч саженцев сосны, можжевельника и фисташки. Таким образом планируется обновить почти 28 гектаров городских лесов. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T19:55

2026-09-21T19:55

2026-09-21T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В лесах Севастополя высадят 50 тысяч саженцев сосны, можжевельника и фисташки. Таким образом планируется обновить почти 28 гектаров городских лесов. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Также за год были восстановлены 15 километров троп, расчищены 0,5 тысячи кубометров древесины от насекомых-вредителей, приведены в порядок просеки и обновлены 2 тысячи километров противопожарных рубежей.Уточняется, что лесные массивы Севастополя укрывают более 34 тысяч гектаров, что составляет почти треть всей его территории. Эта территория разделена на пять лесничеств, на территории которых произрастают сосны, можжевельник, дубы, буки, грабы.Ранее сообщалось, что на набережной Ялты появился новый изумрудный уголок, там высадили 250 саженцев хост. Общий план на сезон – высадить около 1000 саженцев в разных частях города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаровКрымский фермер выращивает папайю: что для этого нужноВ России растет число посещений особо охраняемых природных территорий

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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