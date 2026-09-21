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50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя - РИА Новости Крым, 21.09.2026
50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
В лесах Севастополя высадят 50 тысяч саженцев сосны, можжевельника и фисташки. Таким образом планируется обновить почти 28 гектаров городских лесов. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T19:55
2026-09-21T19:55
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новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В лесах Севастополя высадят 50 тысяч саженцев сосны, можжевельника и фисташки. Таким образом планируется обновить почти 28 гектаров городских лесов. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Также за год были восстановлены 15 километров троп, расчищены 0,5 тысячи кубометров древесины от насекомых-вредителей, приведены в порядок просеки и обновлены 2 тысячи километров противопожарных рубежей.Уточняется, что лесные массивы Севастополя укрывают более 34 тысяч гектаров, что составляет почти треть всей его территории. Эта территория разделена на пять лесничеств, на территории которых произрастают сосны, можжевельник, дубы, буки, грабы.Ранее сообщалось, что на набережной Ялты появился новый изумрудный уголок, там высадили 250 саженцев хост. Общий план на сезон – высадить около 1000 саженцев в разных частях города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаровКрымский фермер выращивает папайю: что для этого нужноВ России растет число посещений особо охраняемых природных территорий
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крым, новости крыма, севастополь, сохраним лес, леса крыма
50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя

В Севастополе вырастили 50 тысяч саженцев сосны и фисташки для высадки в лесах

19:55 21.09.2026
 
© Правительство Севастополя50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В лесах Севастополя высадят 50 тысяч саженцев сосны, можжевельника и фисташки. Таким образом планируется обновить почти 28 гектаров городских лесов. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
"Специалисты... обновили сотню километров лесных дорог, призванных укрепить зеленый щит Севастополя... К высадке уже выращены 50 тысяч саженцев сосны, можжевельника и фисташки, которые вскоре отправятся на обновление почти 28 гектаров лесов", – рассказали в правительстве.
Также за год были восстановлены 15 километров троп, расчищены 0,5 тысячи кубометров древесины от насекомых-вредителей, приведены в порядок просеки и обновлены 2 тысячи километров противопожарных рубежей.
© Правительство Севастополя50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
© Правительство Севастополя
50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
"Мы не только ухаживаем за взрослыми деревьями, но и готовим масштабные посадки, включая редкие виды из Красной книги. Отмечу, что особенность наших лесов - произрастание террасами благодаря мастерству наших лесников", – сказал директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.
Уточняется, что лесные массивы Севастополя укрывают более 34 тысяч гектаров, что составляет почти треть всей его территории. Эта территория разделена на пять лесничеств, на территории которых произрастают сосны, можжевельник, дубы, буки, грабы.
Ранее сообщалось, что на набережной Ялты появился новый изумрудный уголок, там высадили 250 саженцев хост. Общий план на сезон – высадить около 1000 саженцев в разных частях города.
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