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45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами России - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами России
45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами России - РИА Новости Крым, 21.09.2026
45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами России
Российское силы ПВО в течение дня понедельника, 21 сентября, перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом,... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T20:23
2026-09-21T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение дня понедельника, 21 сентября, перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областей, Республики Башкортостан и Республики Крым, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, белгородская область, брянская область, курская область, рязанская область, башкирия, беспилотник (бпла, дрон), пво
45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами России

45 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России в течение дня

20:23 21.09.2026 (обновлено: 20:27 21.09.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение дня понедельника, 21 сентября, перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областей, Республики Башкортостан и Республики Крым, перечислили в российском военном ведомстве.
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