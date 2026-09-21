https://crimea.ria.ru/20260921/45-ukrainskikh-bespilotnikov-likvidirovali-za-den-nad-regionami-rossii-1159575856.html

45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами России

45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами России - РИА Новости Крым, 21.09.2026

45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами России

Российское силы ПВО в течение дня понедельника, 21 сентября, перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом,... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T20:23

2026-09-21T20:23

2026-09-21T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение дня понедельника, 21 сентября, перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областей, Республики Башкортостан и Республики Крым, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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