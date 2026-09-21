https://crimea.ria.ru/20260921/173-predosterezheniya-za-karantinnye-sornyaki-vydali-v-krymu-1159570033.html

173 предостережения за карантинные сорняки выдали в Крыму

173 предостережения за карантинные сорняки выдали в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2026

173 предостережения за карантинные сорняки выдали в Крыму

173 предостережения объявлены собственникам участков в Крыму за карантинные сорняки. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T21:22

2026-09-21T21:22

2026-09-21T21:22

россельхознадзор

симферопольский район

сакский район

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. 173 предостережения объявлены собственникам участков в Крыму за карантинные сорняки. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По данным пресс-службы, 242 выездных обследования проведены с 28 апреля по 14 сентября. По их итогам собраны и отправлены на исследования 465 образцов растений.В частности, в июне карантинные растения нашли на территории одного из предприятий Симферопольского района, в августе – на муниципальной земле в Сакском районе.Ответственность за локализацию очагов карантинных объектов и ликвидацию их популяции лежит на собственниках и пользователях участков, а неисполнение этой обязанности влечет штраф, напомнили в управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зонАграрии Крыма и новых регионов РФ получили тысячи карантинных сертификатовШесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором

симферопольский район

сакский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхознадзор, симферопольский район, сакский район, новости крыма