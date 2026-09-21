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173 предостережения за карантинные сорняки выдали в Крыму
173 предостережения за карантинные сорняки выдали в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2026
173 предостережения за карантинные сорняки выдали в Крыму
173 предостережения объявлены собственникам участков в Крыму за карантинные сорняки. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T21:22
2026-09-21T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. 173 предостережения объявлены собственникам участков в Крыму за карантинные сорняки. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По данным пресс-службы, 242 выездных обследования проведены с 28 апреля по 14 сентября. По их итогам собраны и отправлены на исследования 465 образцов растений.В частности, в июне карантинные растения нашли на территории одного из предприятий Симферопольского района, в августе – на муниципальной земле в Сакском районе.Ответственность за локализацию очагов карантинных объектов и ликвидацию их популяции лежит на собственниках и пользователях участков, а неисполнение этой обязанности влечет штраф, напомнили в управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зонАграрии Крыма и новых регионов РФ получили тысячи карантинных сертификатовШесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором
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россельхознадзор, симферопольский район, сакский район, новости крыма
173 предостережения за карантинные сорняки выдали в Крыму
В Крыму владельцам участков выдали 173 предостережения за карантинные сорняки
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. 173 предостережения объявлены собственникам участков в Крыму за карантинные сорняки. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
По данным пресс-службы, 242 выездных обследования проведены с 28 апреля по 14 сентября. По их итогам собраны и отправлены на исследования 465 образцов растений.
"По результатам обследований собственникам и пользователям земельных участков, на которых обнаружены карантинные объекты, объявлено 173 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", – сказано в сообщении.
В частности, в июне карантинные растения нашли на территории одного из предприятий Симферопольского района, в августе – на муниципальной земле в Сакском районе.
Ответственность за локализацию очагов карантинных объектов и ликвидацию их популяции лежит на собственниках и пользователях участков, а неисполнение этой обязанности влечет штраф, напомнили в управлении.
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