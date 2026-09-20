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Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированы
Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированы - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированы
Жилой дом и торговые павильоны сгорели в селе Витязево под Анапой после того, как в постройки въехала иномарка. Об этом сообщили в пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T09:09
2026-09-20T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Жилой дом и торговые павильоны сгорели в селе Витязево под Анапой после того, как в постройки въехала иномарка. Об этом сообщили в пресс-служба полиции Кубани.По данным полиции, авария произошла по улице Верхняя дорога утром в воскресенье.На место прибыли экстренные службы. Водитель задержан, обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники полиции обеспечивают контроль движения в зоне пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в СамареМотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в СимферополеВ Новороссийске столкнулись две маршрутки – есть пострадавшие
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анапа, дтп, происшествия, кубань, полиция, мвд по краснодарскому краю
Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированы
МВД: жилой дом и торговые павильоны сгорели в Анапе после ДТП
09:09 20.09.2026 (обновлено: 09:16 20.09.2026)