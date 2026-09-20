https://crimea.ria.ru/20260920/zelenskiy-zayavil-o-razgovore-s-trampom-i-ikh-buduschey-vstreche-v-nyu-yorke-1159549041.html

Зеленский заявил о разговоре с Трампом и их будущей встрече в Нью-Йорке

Зеленский заявил о разговоре с Трампом и их будущей встрече в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Зеленский заявил о разговоре с Трампом и их будущей встрече в Нью-Йорке

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом и якобы договорился с ним о встрече в Нью-Йорке. РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T21:43

2026-09-20T21:43

2026-09-20T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом и якобы договорился с ним о встрече в Нью-Йорке.Он также заявил, что у Киева якобы есть идеи по деэскалационным шагам и фундаментальным вопросам безопасности, в частности – энергетической, продовольственной.Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правдуНесмотря на разлад между кураторами Зеленского, они объединятся против РоссииЭто сюр: Киселев прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, новости, в мире