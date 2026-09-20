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Явка на выборы в Севастополе – данные на утро воскревенья
Явка на выборы в Севастополе – данные на утро воскревенья - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Явка на выборы в Севастополе – данные на утро воскревенья
В Севастополе на утро третьего дня выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва и депутатов представительных органов восьми... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на утро третьего дня выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва и депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований Балаклавского и Нахимовского районов города проголосовали более 196 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Севгоризбиркома.20 сентября участки будут открыты с 8:00 до 20:00. За прозрачностью и соблюдением законности процесса следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 наблюдателей от Общественной палаты Севастополя.В Крыму по состоянию на утро третьего дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка составила 40,72%, сообщили ранее в республиканской Избирательной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму и Севастополе – день третийВыбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницахЯвка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК
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Явка на выборы в Севастополе – данные на утро воскревенья
В Севастополе проголосовали уже более 196 000 человек – данные на утро воскревенья