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Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50%
Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50% - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50%
Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва в целом по России достигла 50,47%. Об этом сообщает пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T14:02
2026-09-20T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва в целом по России достигла 50,47%. Об этом сообщает пресс-службе Центральной избирательной комиссии.В Севастополе на утро третьего дня выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва проголосовали более 196 тысяч человек, сообщала пресс-служба Севгоризбиркома. В Крыму по состоянию на 10 часов утра третьего дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка составила 40,72%, информировали в республиканской Избирательной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницахПушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в КрымуВыборы в Крыму и Севастополе – день третий
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выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, центризбирком (цик рф), новости
Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50%
ЦИК: явка на выборы в Госдуму в целом по России достигла 50,47%