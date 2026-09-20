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Выборы в Крыму и Севастополе - день третий
Выборы в Крыму и Севастополе - день третий - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Выборы в Крыму и Севастополе - день третий
В Крыму и Севастополе стартовал третий день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе стартовал третий день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.Избирательные участки открылись ровно в 8.00 - голосование продлится до 20.00.Заявки на надомное голосование принимаются до 14:00 сегодняшнего дня. Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление или устное обращение в свою участковую избирательную комиссию. Сделать это можно самостоятельно или через родственников, соседей и других лиц.В дни проведения выборов в Республике Крым работают 1098 избирательных участков, образованных в общем порядке, а также 30 – в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один в СИЗО).Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света. В Севастополе все 187 избирательных участков города открыты и готовы принимать избирателей.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахВсе избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД
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Выборы в Крыму и Севастополе - день третий
Выборы в Крыму и Севастополе - день третий
08:30 20.09.2026 (обновлено: 08:32 20.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе стартовал третий день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.
Избирательные участки открылись ровно в 8.00 - голосование продлится до 20.00.
Заявки на надомное голосование принимаются до 14:00 сегодняшнего дня. Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление или устное обращение в свою участковую избирательную комиссию. Сделать это можно самостоятельно или через родственников, соседей и других лиц.
В дни проведения выборов в Республике Крым работают 1098 избирательных участков, образованных в общем порядке, а также 30 – в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один в СИЗО).
Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света. В Севастополе все 187 избирательных участков города открыты и готовы принимать избирателей.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.
Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.
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