Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Крыму и Севастополе - день третий - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260920/vybory-v-krymu-i-sevastopole---den-tretiy-1159536401.html
Выборы в Крыму и Севастополе - день третий
Выборы в Крыму и Севастополе - день третий - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Выборы в Крыму и Севастополе - день третий
В Крыму и Севастополе стартовал третий день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T08:30
2026-09-20T08:32
выборы в крыму и севастополе
выборы
выборы-2026
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
политика
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494938_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f31ccbfdd78960096f9e5207aa241fad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе стартовал третий день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.Избирательные участки открылись ровно в 8.00 - голосование продлится до 20.00.Заявки на надомное голосование принимаются до 14:00 сегодняшнего дня. Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление или устное обращение в свою участковую избирательную комиссию. Сделать это можно самостоятельно или через родственников, соседей и других лиц.В дни проведения выборов в Республике Крым работают 1098 избирательных участков, образованных в общем порядке, а также 30 – в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один в СИЗО).Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света. В Севастополе все 187 избирательных участков города открыты и готовы принимать избирателей.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахВсе избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД
https://crimea.ria.ru/20260919/yavka-na-vyborakh-v-krymu-i-sevastopole-vo-vtoroy-den--dannye-tsik-1159534164.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494938_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e9776d32411504fe6159559f544855a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы в крыму и севастополе, выборы, выборы-2026, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, политика, общество
Выборы в Крыму и Севастополе - день третий

Выборы в Крыму и Севастополе - день третий

08:30 20.09.2026 (обновлено: 08:32 20.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе стартовал третий день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.
Избирательные участки открылись ровно в 8.00 - голосование продлится до 20.00.
Заявки на надомное голосование принимаются до 14:00 сегодняшнего дня. Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление или устное обращение в свою участковую избирательную комиссию. Сделать это можно самостоятельно или через родственников, соседей и других лиц.
В дни проведения выборов в Республике Крым работают 1098 избирательных участков, образованных в общем порядке, а также 30 – в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один в СИЗО).
Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света. В Севастополе все 187 избирательных участков города открыты и готовы принимать избирателей.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.
Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах
Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках
Все избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
Вчера, 20:56
Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК
 
Выборы в Крыму и СевастополеВыборыВыборы-2026КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяПолитикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13Крымский мост открыт
11:03Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:01Отбой ракетной опасности в Крыму
10:56Явка на выборах в Крыму на утро 20 сентября – данные Избиркома
10:46Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой
10:33В Крыму объявлена ракетная опасность
10:30Крымский мост закрыт
10:15Два человека погибли и 20 ранены при атаке дронов ВСУ в Подмосковье
10:11В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:08Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
09:57Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всех
09:43Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России
09:31Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом
09:09Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированы
08:55Мощный удар по Украине - что поражено
08:30Выборы в Крыму и Севастополе - день третий
08:10Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября
07:54Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ
07:45Бензин в Крыму: где заправиться в воскресенье по 100 рублей
07:36ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно
Лента новостейМолния