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Выборы в Крыму и Севастополе - день третий

Выборы в Крыму и Севастополе - день третий - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Выборы в Крыму и Севастополе - день третий

В Крыму и Севастополе стартовал третий день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T08:30

2026-09-20T08:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе стартовал третий день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.Избирательные участки открылись ровно в 8.00 - голосование продлится до 20.00.Заявки на надомное голосование принимаются до 14:00 сегодняшнего дня. Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление или устное обращение в свою участковую избирательную комиссию. Сделать это можно самостоятельно или через родственников, соседей и других лиц.В дни проведения выборов в Республике Крым работают 1098 избирательных участков, образованных в общем порядке, а также 30 – в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один в СИЗО).Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света. В Севастополе все 187 избирательных участков города открыты и готовы принимать избирателей.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахВсе избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД

https://crimea.ria.ru/20260919/yavka-na-vyborakh-v-krymu-i-sevastopole-vo-vtoroy-den--dannye-tsik-1159534164.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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