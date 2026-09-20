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Выбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницах - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Выбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницах
Выбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницах - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Выбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницах
В Симферополе в третий день голосования на выборах в Госдуму РФ работает специализированный избирательный участок на территории Симферопольской городской... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T11:27
2026-09-20T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Симферополе в третий день голосования на выборах в Госдуму РФ работает специализированный избирательный участок на территории Симферопольской городской клинической больницы №7, где исполнить свой гражданский долг могут пациенты, передает корреспондент РИА Новости Крым."Участок № 223 специализированный. Он сформирован исключительно для пациентов, которые находятся на временном пребывании на территории больницы", - рассказывает РИА Новости Крым председатель комиссии данного участка Сергей Остриков. И добавляет: мы один такой спецучасток в Центральном районе Симферополя".По его словам, всего на участке зарегистрировано 107 человек. Он работает только один день, 20 сентября. В течение часа с момента открытия здесь проголосовали около двух десятков человек. Это те из избирателей, что поспешили исполнить свой гражданский долг с утра пораньше, перед процедурами. Вторую волну ждут уже после обеда и к вечеру."Люди идут очень активно. До половины девятого тут прямо столпотворение было, мы даже не думали, что все так одномоментно ринутся на участок. В эти выборы, что удивительно, активность прямо как никогда", - делится Остриков.Для того чтобы не создавать толкучки на участке, и не заставлять избирателей ждать, здесь разработали схему – очередь из отделений. Вот сейчас закончит голосовать ЛОР-отделение, затем – хирургия, а после - нефрология и гемодиализ, объясняют члены комиссии. В инфекционное отделение и в реанимацию, члены комиссии во главе с зампредседателя отправляется чуть позже – с переносной урной для голосования.Один из избирателей, уже на выходе из участка, требовательно просит сообщить ему о каких-то результатах. Оказывается, он из Херсонской области, его ночью госпитализировали в симферопольскую больницу с контузией. А он как раз в воскресенье собирался на выборы, у себя там, дома. Но вдруг оказался на больничной койке в Крыму. Теперь вот интересуется у председателя комиссии, можно ли ему проголосовать на спецучастке."Да вы присаживайтесь", - просят члены комиссии вновь подошедшего избирателя – молодого человека, пациента хирургического отдаления, а он бодрясь и улыбаясь им отвечает: "Мне либо стоять, либо лежать, я после операции".Парень из Донецка. Скучает по дому. Уверен, что на выборы ходить надо, потому что это важно для будущего страны.А вот другой пациентке хирургического отделения – наоборот – сложно после операции стоять. В ожидании своей очереди войти в кабинку для голосования, она тяжело опускается на любезно предоставленный ей стул.Спрашиваю: "Почему вы, даже находясь в больнице, и не очень хорошо себя чувствуя, все же решили прийти на избирательный участок?". А она смотрит с недоумением и с вызовом отвечает: "Потому что!..". И добавляет уже снисходительно, смерив взглядом: "Потому что я здесь живу". Лучше и не скажешь.В Крыму и Севастополе стартовал третий день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. В составе комиссии более 11 тысяч человек, приняты меры по обеспечению общественной безопасности избирательного процесса.По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану, сообщал ранее замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИКВ России явка на выборах в Госдуму во второй день голосования составила 43%Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах
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4.7
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выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, общество, политика, крым, новости крыма
Выбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницах

В Симферопольской горбольнице № 7 работает избирательный участок для пациентов

11:27 20.09.2026
 
© РИА Новости КрымВ Симферопольской горбольнице № 7 работает избирательный участок для пациентов
В Симферопольской горбольнице № 7 работает избирательный участок для пациентов - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Симферополе в третий день голосования на выборах в Госдуму РФ работает специализированный избирательный участок на территории Симферопольской городской клинической больницы №7, где исполнить свой гражданский долг могут пациенты, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Участок № 223 специализированный. Он сформирован исключительно для пациентов, которые находятся на временном пребывании на территории больницы", - рассказывает РИА Новости Крым председатель комиссии данного участка Сергей Остриков. И добавляет: мы один такой спецучасток в Центральном районе Симферополя".
По его словам, всего на участке зарегистрировано 107 человек. Он работает только один день, 20 сентября. В течение часа с момента открытия здесь проголосовали около двух десятков человек. Это те из избирателей, что поспешили исполнить свой гражданский долг с утра пораньше, перед процедурами. Вторую волну ждут уже после обеда и к вечеру.
"Люди идут очень активно. До половины девятого тут прямо столпотворение было, мы даже не думали, что все так одномоментно ринутся на участок. В эти выборы, что удивительно, активность прямо как никогда", - делится Остриков.
© РИА Новости КрымВ Симферопольской горбольнице № 7 работает избирательный участок для пациентов
В Симферопольской горбольнице № 7 работает избирательный участок для пациентов - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым
В Симферопольской горбольнице № 7 работает избирательный участок для пациентов
Для того чтобы не создавать толкучки на участке, и не заставлять избирателей ждать, здесь разработали схему – очередь из отделений. Вот сейчас закончит голосовать ЛОР-отделение, затем – хирургия, а после - нефрология и гемодиализ, объясняют члены комиссии. В инфекционное отделение и в реанимацию, члены комиссии во главе с зампредседателя отправляется чуть позже – с переносной урной для голосования.
© РИА Новости КрымВ Симферопольской горбольнице № 7 работает избирательный участок для пациентов
В Симферопольской горбольнице № 7 работает избирательный участок для пациентов - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым
В Симферопольской горбольнице № 7 работает избирательный участок для пациентов
Один из избирателей, уже на выходе из участка, требовательно просит сообщить ему о каких-то результатах. Оказывается, он из Херсонской области, его ночью госпитализировали в симферопольскую больницу с контузией. А он как раз в воскресенье собирался на выборы, у себя там, дома. Но вдруг оказался на больничной койке в Крыму. Теперь вот интересуется у председателя комиссии, можно ли ему проголосовать на спецучастке.
"Мы сейчас будем узнавать, можно ли что-то сделать, как-то помочь этому человеку исполнить свой гражданский долг. Ведь заявление для того, чтобы голосовать на спецучастке, нужно было подать до начала выборов…", - поясняет Остриков.
"Да вы присаживайтесь", - просят члены комиссии вновь подошедшего избирателя – молодого человека, пациента хирургического отдаления, а он бодрясь и улыбаясь им отвечает: "Мне либо стоять, либо лежать, я после операции".
Парень из Донецка. Скучает по дому. Уверен, что на выборы ходить надо, потому что это важно для будущего страны.
А вот другой пациентке хирургического отделения – наоборот – сложно после операции стоять. В ожидании своей очереди войти в кабинку для голосования, она тяжело опускается на любезно предоставленный ей стул.
Спрашиваю: "Почему вы, даже находясь в больнице, и не очень хорошо себя чувствуя, все же решили прийти на избирательный участок?". А она смотрит с недоумением и с вызовом отвечает: "Потому что!..". И добавляет уже снисходительно, смерив взглядом: "Потому что я здесь живу". Лучше и не скажешь.
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
10:08
Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
В Крыму и Севастополе стартовал третий день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.
Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.
В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. В составе комиссии более 11 тысяч человек, приняты меры по обеспечению общественной безопасности избирательного процесса.
По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.
Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану, сообщал ранее замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
10:56
Явка на выборах в Крыму на утро 20 сентября – данные Избиркома
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12:20На Крымском мосту выросла очередь после возобновления движения
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11:27Выбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницах
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