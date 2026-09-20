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ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.09.2026
ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
ВСУ целенаправленным ударом разбили избирательный участок в здании одной из школ Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T12:02
2026-09-20T12:02
выборы
выборы-2026
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. ВСУ целенаправленным ударом разбили избирательный участок в здании одной из школ Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений БалицкийПо его словам, школа является действующей, в ней обучаются 170 детей. Пострадавших нет: в момент атаки людей в здании и поблизости не было. На избирательном участке проходило досрочное голосование, и к моменту атаки участок уже не работал, процедура голосования в этом районе завершилась досрочно.Два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии Херсонской области, погибли при целенаправленной атаке беспилотника ВСУ на гражданский автобус, сообщала ранее в воскресенье глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Также, по ее словам, в Подмосковье при ночной атаке ранены член УИК, в Коми подожгли избирательный участок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах в Крыму на утро 20 сентября – данные ИзбиркомаИнформационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минутуРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны
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выборы, выборы-2026, евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области

ВСУ прицельным ударом разбили избирательный участок в Запорожской области – Балицкий

12:02 20.09.2026
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. ВСУ целенаправленным ударом разбили избирательный участок в здании одной из школ Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
"Сегодня утром украинские террористы целенаправленно разрушили избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе в пгт Пришиб Михайловского муниципального округа. Серьезные повреждения получило левое крыло здания школы, остекление и кровля", – проинформировал губернатор.
По его словам, школа является действующей, в ней обучаются 170 детей. Пострадавших нет: в момент атаки людей в здании и поблизости не было. На избирательном участке проходило досрочное голосование, и к моменту атаки участок уже не работал, процедура голосования в этом районе завершилась досрочно.
Два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии Херсонской области, погибли при целенаправленной атаке беспилотника ВСУ на гражданский автобус, сообщала ранее в воскресенье глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Также, по ее словам, в Подмосковье при ночной атаке ранены член УИК, в Коми подожгли избирательный участок.
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