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ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно
ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно - РИА Новости Крым, 20.09.2026
ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно
Московская область подверглась массированной атаке дронов, с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах, заявил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T07:36
2026-09-20T07:57
москва
подмосковье
московская область
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
происшествия
новости
сергей собянин
андрей воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Московская область подверглась массированной атаке дронов, с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах, заявил губернатор Андрей Воробьев. Кроме того, по его информации:- В подмосковном Софьино БПЛА попал в жилой дом, погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе двое детей. В районе горит складской комплекс.- В Раменском округе Подмосковья в результате падения дрона произошло возгорание кровли 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек.- Мужчина погиб в Орехово-Зуевском районе из-за попадания беспилотника в частный дом.- БПЛА попал в многоквартирный дом в подмосковных Котельниках, огнем охвачены квартиры на трех этажах.- Повреждены частные дома в Раменском, Коломне и Егорьевске и многоквартирные — в Ленинском и Лыткарино.- В Истре пострадали жилой дом и здание предприятия.Силы ПВО уничтожили 152 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны уничтожены 152 БПЛА", - написал Собянин в канале на платформе МАКС.Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы."Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия", - также проинформировал Собянин.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщила Росавиация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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москва, подмосковье, московская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, новости, сергей собянин, андрей воробьев
ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно

Массированная атака дронов на Москву и Подмосковье - что известно

07:36 20.09.2026 (обновлено: 07:57 20.09.2026)
 
© iStock.com / Anaiz777Москва. Архивное фото
Москва. Архивное фото
© iStock.com / Anaiz777
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Московская область подверглась массированной атаке дронов, с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах, заявил губернатор Андрей Воробьев.
Кроме того, по его информации:
- В подмосковном Софьино БПЛА попал в жилой дом, погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе двое детей. В районе горит складской комплекс.
- В Раменском округе Подмосковья в результате падения дрона произошло возгорание кровли 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек.
- Мужчина погиб в Орехово-Зуевском районе из-за попадания беспилотника в частный дом.
- БПЛА попал в многоквартирный дом в подмосковных Котельниках, огнем охвачены квартиры на трех этажах.
- Повреждены частные дома в Раменском, Коломне и Егорьевске и многоквартирные — в Ленинском и Лыткарино.
- В Истре пострадали жилой дом и здание предприятия.
Силы ПВО уничтожили 152 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены 152 БПЛА", - написал Собянин в канале на платформе МАКС.
Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
"Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия", - также проинформировал Собянин.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщила Росавиация.
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МоскваПодмосковьеМосковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУПроисшествияНовостиСергей СобянинАндрей Воробьев
 
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