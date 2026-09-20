https://crimea.ria.ru/20260920/vsu-atakovali-moskvu-i-podmoskove-sotnyami-dronov---chto--izvestno-1159535661.html

ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно

ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно - РИА Новости Крым, 20.09.2026

ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно

Московская область подверглась массированной атаке дронов, с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах, заявил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T07:36

2026-09-20T07:36

2026-09-20T07:57

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всу (вооруженные силы украины)

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сергей собянин

андрей воробьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Московская область подверглась массированной атаке дронов, с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах, заявил губернатор Андрей Воробьев. Кроме того, по его информации:- В подмосковном Софьино БПЛА попал в жилой дом, погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе двое детей. В районе горит складской комплекс.- В Раменском округе Подмосковья в результате падения дрона произошло возгорание кровли 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек.- Мужчина погиб в Орехово-Зуевском районе из-за попадания беспилотника в частный дом.- БПЛА попал в многоквартирный дом в подмосковных Котельниках, огнем охвачены квартиры на трех этажах.- Повреждены частные дома в Раменском, Коломне и Егорьевске и многоквартирные — в Ленинском и Лыткарино.- В Истре пострадали жилой дом и здание предприятия.Силы ПВО уничтожили 152 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны уничтожены 152 БПЛА", - написал Собянин в канале на платформе МАКС.Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы."Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия", - также проинформировал Собянин.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщила Росавиация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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