https://crimea.ria.ru/20260920/voennye-rossii-unichtozhili-razvedku-vsu-na-pravoberezhe-dnepra-1159523875.html

Военные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье Днепра

Военные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Военные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье Днепра

Операторы ударных дронов группировки "Днепр" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Подразделениями войск... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T13:03

2026-09-20T13:03

2026-09-20T13:17

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

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всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Операторы ударных дронов группировки "Днепр" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Подразделениями войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии были ликвидированы посты воздушной разведки ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Изначально разведывательные подразделения "Днепра" вели круглосуточное наблюдение правого берега Херсонщины."С помощью оптико-электронных комплексов были зафиксированы активность радиоизлучения и периодические взлеты украинских разведывательных квадрокоптеров. В результате анализа данных воздушного наблюдения операторы вскрыли пункты управления беспилотниками противника и их стартовые позиции", - рассказывают в министерстве о проведенной военной операции.Уничтожение объектов осуществили расчеты ударных FPV-дронов, которые применяли высокоскоростные FPV-квадрокоптеры.В результате скоординированной работы боевые задачи были выполнены и была полностью нарушена система воздушной разведки ВСУ на данном участке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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