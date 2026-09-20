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Военные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье Днепра
Военные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Военные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье Днепра
Операторы ударных дронов группировки "Днепр" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Подразделениями войск... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T13:03
2026-09-20T13:03
2026-09-20T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Операторы ударных дронов группировки "Днепр" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Подразделениями войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии были ликвидированы посты воздушной разведки ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Изначально разведывательные подразделения "Днепра" вели круглосуточное наблюдение правого берега Херсонщины."С помощью оптико-электронных комплексов были зафиксированы активность радиоизлучения и периодические взлеты украинских разведывательных квадрокоптеров. В результате анализа данных воздушного наблюдения операторы вскрыли пункты управления беспилотниками противника и их стартовые позиции", - рассказывают в министерстве о проведенной военной операции.Уничтожение объектов осуществили расчеты ударных FPV-дронов, которые применяли высокоскоростные FPV-квадрокоптеры.В результате скоординированной работы боевые задачи были выполнены и была полностью нарушена система воздушной разведки ВСУ на данном участке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, группировка войск "днепр", новости сво, днепр, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео
Военные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье Днепра
Российские военные уничтожили воздушную разведку ВСУ на правом берегу Днепра
13:03 20.09.2026 (обновлено: 13:17 20.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Операторы ударных дронов группировки "Днепр" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Подразделениями войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии были ликвидированы посты воздушной разведки ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Изначально разведывательные подразделения "Днепра" вели круглосуточное наблюдение правого берега Херсонщины.
"С помощью оптико-электронных комплексов были зафиксированы активность радиоизлучения и периодические взлеты украинских разведывательных квадрокоптеров. В результате анализа данных воздушного наблюдения операторы вскрыли пункты управления беспилотниками противника и их стартовые позиции", - рассказывают в министерстве о проведенной военной операции.
Уничтожение объектов осуществили расчеты ударных FPV-дронов, которые применяли высокоскоростные FPV-квадрокоптеры.
"Первыми точными попаданиями были уничтожены антенные мачты и выведена из строя аппаратура управления. Повторные удары боевых FPV-дронов пришлись непосредственно по застройкам, где укрывался личный состав противника", - говорится в приведенной информации.
В результате скоординированной работы боевые задачи были выполнены и была полностью нарушена система воздушной разведки ВСУ на данном участке.
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