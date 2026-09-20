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В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61% - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61% - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
Выборы в Севастополе прошли открыто и прозрачно, явка превысила 61%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам визита в Штаб общественного... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Выборы в Севастополе прошли открыто и прозрачно, явка превысила 61%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам визита в Штаб общественного наблюдения.По его данным, за ходом голосования следили 854 наблюдателя, включая представителей политических партий и Общественной палаты Севастополя. Губернатор заверил, что выборы в Севастополе прошли открыто и прозрачно.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосова набрала "Единая Россия", сообщала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в КрымуВыбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницахВыборы в Крыму и Севастополе – день третий
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выборы-2026, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, выборы, выборы в крыму и севастополе
В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%

В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61% - Развожаев

21:18 20.09.2026 (обновлено: 21:24 20.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Выборы в Севастополе прошли открыто и прозрачно, явка превысила 61%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам визита в Штаб общественного наблюдения.
"По данным на 18:00, явка в Севастополе превысила 61%. Это значит, что десятки тысяч жителей пришли на участки и сделали свой выбор. Призывы к консолидации севастопольцев, которые звучали от всех политических сил в ходе кампании, были услышаны", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, за ходом голосования следили 854 наблюдателя, включая представителей политических партий и Общественной палаты Севастополя. Губернатор заверил, что выборы в Севастополе прошли открыто и прозрачно.
"Все дни голосования Штаб оставался открытым для всех, кто хотел узнать, как проходит избирательный процесс. Сюда приезжали жители города, наблюдатели от разных общественно-политических сил, федеральные эксперты. Каждый мог проверить любой участок, посмотреть запись или подключиться к наблюдению в режиме реального времени", – подчеркнул губернатор.
В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосова набрала "Единая Россия", сообщала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
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