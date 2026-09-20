https://crimea.ria.ru/20260920/v-sevastopole-yavka-na-vyborakh-v-gosdumu-prevysila-61-1159548228.html

В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%

В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61% - РИА Новости Крым, 20.09.2026

В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%

Выборы в Севастополе прошли открыто и прозрачно, явка превысила 61%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам визита в Штаб общественного... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Выборы в Севастополе прошли открыто и прозрачно, явка превысила 61%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам визита в Штаб общественного наблюдения.По его данным, за ходом голосования следили 854 наблюдателя, включая представителей политических партий и Общественной палаты Севастополя. Губернатор заверил, что выборы в Севастополе прошли открыто и прозрачно.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосова набрала "Единая Россия", сообщала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в КрымуВыбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницахВыборы в Крыму и Севастополе – день третий

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