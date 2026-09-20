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В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена опасность атаки ВСУ – жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T14:41
2026-09-20T14:41
воздушная тревога в севастополе
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена опасность атаки ВСУ – жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее тревогу объявляли в 10.11 и отменили в 11.03.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, срочные новости крыма, крым, новости крыма
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога

14:41 20.09.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена опасность атаки ВСУ – жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее тревогу объявляли в 10.11 и отменили в 11.03.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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Воздушная тревога в СевастополеСевастопольСрочные новости КрымаКрымНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
15:15Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи
14:41В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
14:22Лев Толстой мог быть похоронен в Крыму: три визита писателя на полуостров
14:02Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50%
13:47На Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТП
13:31Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в Крыму
13:03Военные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье Днепра
12:38Новости СВО: Киев теряет тысячи боевиков и западную бронетехнику
12:20На Крымском мосту выросла очередь после возобновления движения
12:10Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждение
12:02ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
11:51Явка на выборы в Севастополе – данные на утро воскревенья
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11:27Выбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницах
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